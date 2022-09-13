Мейрав Михаэли заявила, что Лапид ведет себя истерично

В понедельник председатель партии Авода министр Мейрав Михаэли категорически отвергла идею о совместном списке с МЕРЕЦ на выборах.
Она заявила: «Лапид ведет себя истерично. Он вредит блоку. Когда мы баллотировались отдельно, нам удалось отодвинуть Нетаниягу».
Михаэли считает: «Мы боремся за нашу правду. Вы не можете обвинять меня в том, что я не обеспокоена возвращением Нетаниягу к власти, но я действую, исходя из здравого смысла, а не из истерии».
«Я намерена восстановить политическую мощь левоцентристского лагеря. Я рассматриваю «Еш Атид» не как соперников, а скорее как союзников, предлагая им вместе бороться против реального противника».
Она заявила, что участие в выборах МЕРЕЦ и Аводы как двух отдельных партий выгоднее для блока, и принесет больше голосов обеим партиям. «Я уверена, что это правильное решение для того, чтобы гарантировать, что Нетаниягу не вернется», — пояснила она.
Министр транспорта также прокомментировала вопрос общественного транспорта в шаббат, который она пытается продвигать в эти дни: «В нынешнем правительстве у нас большинство за общественный транспорт в шаббат».
«Сейчас, когда нет необходимости договариваться с харедим, у нас есть историческое окно возможностей. Я призываю Лапида помочь мне в продвижении общественного транспорта в шаббат — это можно сделать прямо сейчас», — заявила она.
Ранее Курсор писал, что Шакед заявила, что может поддержать Нетаниягу.
Также мы сообщали, что партия НДИ опубликовала список кандидатов на выборах в Кнессет.