Мейрав Михаэли заявила, что Лапид ведет себя истерично

Авода во главе с Мейрав Михаэли не намерена объединяться в общий список перед выборами с партией МЕРЕЦ, поскольку, по ее словам, это может повредить блоку.

В понедельник председатель партии Авода министр Мейрав Михаэли категорически отвергла идею о совместном списке с МЕРЕЦ на выборах.

Она заявила: «Лапид ведет себя истерично. Он вредит блоку. Когда мы баллотировались отдельно, нам удалось отодвинуть Нетаниягу».

Михаэли считает: «Мы боремся за нашу правду. Вы не можете обвинять меня в том, что я не обеспокоена возвращением Нетаниягу к власти, но я действую, исходя из здравого смысла, а не из истерии».

«Я намерена восстановить политическую мощь левоцентристского лагеря. Я рассматриваю «Еш Атид» не как соперников, а скорее как союзников, предлагая им вместе бороться против реального противника».

Она заявила, что участие в выборах МЕРЕЦ и Аводы как двух отдельных партий выгоднее для блока, и принесет больше голосов обеим партиям. «Я уверена, что это правильное решение для того, чтобы гарантировать, что Нетаниягу не вернется», — пояснила она.

Министр транспорта также прокомментировала вопрос общественного транспорта в шаббат, который она пытается продвигать в эти дни: «В нынешнем правительстве у нас большинство за общественный транспорт в шаббат».

«Сейчас, когда нет необходимости договариваться с харедим, у нас есть историческое окно возможностей. Я призываю Лапида помочь мне в продвижении общественного транспорта в шаббат — это можно сделать прямо сейчас», — заявила она.

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