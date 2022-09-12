Шакед заявила, что может поддержать Нетаниягу

Министр внутренних дел Айелет Шакед сказала, что после ближайших выборов в кнессет она, вероятно, будет рекомендовать Биньямина Нетаниягу на должность премьер-министра.

Шакед сделала это заявление в понедельник, 12 сентября, во время конференции Ассоциации городских инженеров и архитекторов в Эйлате.

Об этом сообщает издание Walla.

«Посмотрим, кто получит больше мандатов и сможет сформировать правительство», – рассказала министр внутренних дел.

Чтобы это сделать Айелет Шакед сперва нужно пройти в кнессет. Последние проведенные опросы показывают, что ее партии «Ямина» не удастся преодолеть электоральный барьер.

«Я провалилась во всем, что касается пиара и саморекламы», – прокомментировала свое политическое положение Шакед.

Помимо этого, министр внутренних дел дала другие комментарии касаемо участия в предвыборной кампании по избранию нового состава Кнессета. Известно, что недавно партии «Ямина» и «Еврейский дом» договорились баллотироваться по общему списку на предстоящих выборах в израильский парламент.

«После 10 лет в политике я решила глубоко погрузиться в происходящее…У меня очень стрессовое время, и я не спала две ночи. Одну ночь из-за Йоаза (министр связи Йоаз Хендель – прим. ред.), а другую ночь из-за «Еврейского дома»…Я точно тоже сегодня не буду спать», – поделилась она.

Также «Курсор» сообщал, что партия НДИ опубликовала список кандидатов на выборах в кнессет.

Помимо этого, Нетаниягу пообещал финансировать школы ультраортодоксов, где не преподают светские предметы.