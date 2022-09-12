Партия НДИ опубликовала список кандидатов на выборах в кнессет

Это сделали в рамках торжественного мероприятия на съезде Центра партии в порту Тель-Авива, где принял участие глава НДИ министр финансов Авигдор Либерман.

Об этом сообщает издание «Детали«.

Список кандидатов выглядит следующим образом:

Министр Авигдор Либерман Министр Одед Форер Депутат Евгений Сова Бригадный генерал запаса Шарон Нир Депутат Юлия Малиновская Министр Хамед Амар Депутат Алексей Кушнир Юрист и публицист Батья Кахана Дрор Депутат Йосеф Шайн Юрист Лимор Маген-Телем Депутат Элина Бардач-Ялова Шарон Рофе-Офир Юрист Став Боянджо Авив Коэн Дуди Сандлер Михаль Орон-Азани Мария Якубов Юрист Габи Шмуэли Стивен Рубин Илан Баркан Доктор Йоси Борохов

Ранее мы рассказывали, что Авигдор Либерман извинился за свои слова в адрес Нетаниягу, которого он сравнил с Геббельсом и Сталиным. По его словам, он не хотел «причинить кому-либо вред, и уж тем более не в таком вопросе — как Холокост и Вторая мировая война».

Также «Курсор» сообщал, что Дегель ха-Тора и Агудат Исраэль баллотируются вместе в объединенной ультраортодоксальной партии Объединенный иудаизм Торы.

Помимо этого, Биньямин Нетаниягу пообещал, что не уйдет в отставку, если не сформирует новое правительство. Он намерен руководить Ликудом до тех пор, пока «израильские граждане верят в это».