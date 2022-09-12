Партия НДИ опубликовала список кандидатов на выборах в кнессет

Это сделали в рамках торжественного мероприятия на съезде Центра партии в порту Тель-Авива, где принял участие глава НДИ министр финансов Авигдор Либерман.
Об этом сообщает издание «Детали«.
Список кандидатов выглядит следующим образом:
- Министр Авигдор Либерман
- Министр Одед Форер
- Депутат Евгений Сова
- Бригадный генерал запаса Шарон Нир
- Депутат Юлия Малиновская
- Министр Хамед Амар
- Депутат Алексей Кушнир
- Юрист и публицист Батья Кахана Дрор
- Депутат Йосеф Шайн
- Юрист Лимор Маген-Телем
- Депутат Элина Бардач-Ялова
- Шарон Рофе-Офир
- Юрист Став Боянджо
- Авив Коэн
- Дуди Сандлер
- Михаль Орон-Азани
- Мария Якубов
- Юрист Габи Шмуэли
- Стивен Рубин
- Илан Баркан
- Доктор Йоси Борохов
Ранее мы рассказывали, что Авигдор Либерман извинился за свои слова в адрес Нетаниягу, которого он сравнил с Геббельсом и Сталиным. По его словам, он не хотел «причинить кому-либо вред, и уж тем более не в таком вопросе — как Холокост и Вторая мировая война».
Также «Курсор» сообщал, что Дегель ха-Тора и Агудат Исраэль баллотируются вместе в объединенной ультраортодоксальной партии Объединенный иудаизм Торы.
Помимо этого, Биньямин Нетаниягу пообещал, что не уйдет в отставку, если не сформирует новое правительство. Он намерен руководить Ликудом до тех пор, пока «израильские граждане верят в это».