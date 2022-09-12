Партия НДИ опубликовала список кандидатов на выборах в кнессет

20:49, Сегодня
Новости Израиля, Выборы в Кнессет
кнессет фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

12 сентября, в понедельник, партия «Наш дом Израиль» (НДИ) свой список кандидатов на выборах в кнессет 25-го созыва.

Это сделали в рамках торжественного мероприятия на съезде Центра партии в порту Тель-Авива, где принял участие глава НДИ министр финансов Авигдор Либерман.

Об этом сообщает издание «Детали«.

Список кандидатов выглядит следующим образом:

  1. Министр Авигдор Либерман
  2. Министр Одед Форер
  3. Депутат Евгений Сова
  4. Бригадный генерал запаса Шарон Нир
  5. Депутат Юлия Малиновская
  6. Министр Хамед Амар
  7. Депутат Алексей Кушнир
  8. Юрист и публицист Батья Кахана Дрор
  9. Депутат Йосеф Шайн
  10. Юрист Лимор Маген-Телем
  11. Депутат Элина Бардач-Ялова
  12. Шарон Рофе-Офир
  13. Юрист Став Боянджо
  14. Авив Коэн
  15. Дуди Сандлер
  16. Михаль Орон-Азани
  17. Мария Якубов
  18. Юрист Габи Шмуэли
  19. Стивен Рубин
  20. Илан Баркан
  21. Доктор Йоси Борохов

Ранее мы рассказывали, что Авигдор Либерман извинился за свои слова в адрес Нетаниягу, которого он сравнил с Геббельсом и Сталиным. По его словам, он не хотел «причинить кому-либо вред, и уж тем более не в таком вопросе — как Холокост и Вторая мировая война».

Также «Курсор» сообщал, что Дегель ха-Тора и Агудат Исраэль баллотируются вместе в объединенной ультраортодоксальной партии Объединенный иудаизм Торы.

Помимо этого, Биньямин Нетаниягу пообещал, что не уйдет в отставку, если не сформирует новое правительство. Он намерен руководить Ликудом до тех пор, пока «израильские граждане верят в это».

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Автор материала:
Рами Мадрих
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