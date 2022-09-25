Ставят экономику выше идеологии: Балад начал предвыборную кампанию с обвинения бывших союзников

На митинге с палестинскими флагами и националистическими гимнами лидеры арабской антисионистской партии выразили уверенность, что они пройдут в следующий Кнессет.

Арабская националистическая партия «Балад» официально начала свою предвыборную кампанию, обвинив своих бывших союзников по ныне несуществующему «Объединенному списку» в том, что те отодвигают на второй план идеологию.

Об этом пишет Times of Israel.

Как отмечает издание Балад решил предоставить избирателям «ложный выбор»: либо упорно отказываться взаимодействовать с сионистскими партиями и тем самым проигрывать экономически, либо идти на компромисс со своими принципами, сотрудничая с основными израильскими партиями в обмен на финансовые выгоды.

«Вы все представляете референдум, свидетельствующий о том, что выбор не между национальной принадлежностью и правами, и что политика создана не для того, чтобы заставлять людей выбирать между национальной идентичностью и повседневными заботами, а для того, чтобы успешно решать и то, и другое одновременно», — заявила Даа Хуш Татур, третья в избирательном списке Балада и самая высокопоставленная женщина в партии.

Отмечается, что мероприятие в штаб-квартире Балада в северном городе Бака аль-Гарбия началось с воодушевляющего исполнения «Мавтини» — панарабского патриотического гимна, который многие палестинцы твердо отождествляют со своим национальным делом.

Как сообщал Курсор, министр регионального сотрудничества Иссауи Фрейдж, который решил уйти из политики, видит позитив в том, что Балад решил баллотироваться отдельно. Он считает, что партия удивит на выборах.

“Меня это не удивило, я наблюдал за этим, арабское общество переживает интересное развитие. То, что произошло — это хорошо”, — заявил Фредж.

Также Курсор информировал о том, что глава арабской националистической партии Балад Сами Абу Шахад обвинил премьер-министра Яира Лапида в организации раскола между его партией и двумя другими членами Объединенного списка.