Стало известно, что может помочь Нетаниягу получить необходимое большинство

1 ноября в Израиле пройдут очередные выборы в Кнессет, пока что ни один блок не получает большинства, но все может измениться.

«Углубленный» опрос общественного мнения, опубликованный Kan, предсказывает, что на предстоящих выборах 1 ноября явка среди израильских арабов может быть самой низкой за всю историю, что может привести к сокращению арабского представительства и дать лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу парламентское большинство.

Опрос, проведенный фирмой Statnet Юсефа Макладеха, которая специализируется на арабском меньшинстве Израиля, прогнозирует, что явка арабов составит 39%, что является самым низким показателем в истории страны.

Текущая самая низкая явка, 44,6%, была зафиксирована на последних выборах в 2021 году. За год до этого, когда все четыре основные арабские партии и партии с арабским большинством баллотировались в одном списке, участие арабов было на пике — 64,8%, что дало «Объединенному списку» 15 мест в Кнессете, состоящем из 120 депутатов.

Но независимое руководство партией РААМ привело к тому, что арабское представительство сократилось до 10 мест в нынешнем Кнессете (6 мест от «Объединенного списка», 4 места от РААМ), и, по прогнозам опроса, это число снизится до 9 мандатов (5 мест от «Объединенного списка», 4 места от за РААМ) — если состав партий не изменится. Опрос также показывает, что арабские избиратели передали 1,5 места в Кнессете партии Биньямина Нетаниягу «Ликуд».

Согласно опросу, если палестинская националистическая партия «Балад» выйдет из «Объединенного списка», как она угрожает сделать, то арабское представительство понесет еще один удар, даже рискуя возможностью того, что все три партии не преодолеют избирательный барьер в 3,25%. .

При таком сценарии «Балад» не сможет пройти в Кнессет, а «Объединенный список» и РААМ окажутся на грани, получив по 4 места каждый.

Ранее «Курсор» писал слова Либермана: «Если Нетаниягу получит 61 место в Кнессете — будет катастрофа для Израиля». Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что не войдет в состав правительства с бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу («Ликуд»).

Биньямин Нетаниягу исследует последствия раскола между правыми партиями. «Ликуд» проводит опросы, чтобы выяснить, может ли раскол правых быть благоприятным для партии.

Курсор сообщал про выборы-2022: как повлияло возвращение Гади Айзенкота на раскладку сил.

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