Михаэли раскритиковала Лапида за попытку давления на Аводу

Министр транспорта Мейрав Михаэли, возглавляющий Аводу, раскритиковал попытки временного премьер-министра Израиля Яира Лапида заставить ее присоединиться к партии МЕРЕЦ, заявив, что такой союз не принесет пользы блоку в целом.

«Есть много сил, которые работают против нас, в том числе и другие партии блока. Министр обороны Бени Ганц также работает против нас по-разному. И это законно, это политика, но мы начнем нашу кампанию сейчас, мы представим наши ценности, и мы будем говорить с общественностью прямо уровень, как мы это делаем хорошо. Мы увеличим власть партии», — отметила она.

В настоящее время Авода может получить только около 50ти мандатов в Кнессете, но Михаэли настаиввает: «У нас большой потенциал для избирателей. Мы только начали нашу кампанию».

«Профсоюза Авода и МЕРЕЦ не будет. Была такая попытка, но она провалилась. В 2020 году они баллотировались вместе и получили 7 мест в Кнессет. В 2021 году они баллотировались по отдельности и получили 13 мест в Кнессет. Авода и МЕРЕЦ не хороши для блока, это хорошо для Лапида, он думает о своем личном благе. Союз Аводы и МЕРЕЦ может вернуть бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу (Ликуд). Меня волнует Государство Израиль, и это не подлежит обсуждению. МЕРЕЦ пройдет, то Авода усилит свою мощь, и это укрепит блок»., — заявила Михаэли.

Когда ее спросили, является ли правительство, в которое входит «Объединенный арабский список», законным правительством, Михаэли ответила: «Я не вижу, чтобы «Объединенный арабский список» присоединился к правительству. Я четко говорю: есть основные линии, партия, которая привержена сионистской видение Государства Израиль как дома для еврейской нации с полными равными правами — с моей точки зрения, оно приглашено в правительство. Будет ли там «Объединенный арабский список»? Очевидно, нет».

Ранее Курсор писал, что стало известно, что может помочь Нетаниягу получить необходимое большинство. 1 ноября в Израиле пройдут очередные выборы в Кнессет, пока что ни один блок не получает большинства, но все может измениться.

Ранее Либерман заявил: «Если Нетаниягу получит 61 место в Кнессете — будет катастрофа для Израиля». Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что не войдет в состав правительства с бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу («Ликуд»).

Биньямин Нетаниягу исследует последствия раскола между правыми партиями. «Ликуд» проводит опросы, чтобы выяснить, может ли раскол правых быть благоприятным для партии.

Курсор сообщал про выборы-2022: как повлияло возвращение Гади Айзенкота на раскладку сил.

Наша редакция сообщала также результаты опроса: Ни один блок не сможет сформировать правительство.