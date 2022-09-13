Министр связи заявил, что покидает политику

Министр связи Йоаз Хендель официально объявил о том, что не примет участие в предстоящих выборах в кнессет 25 созыва, а также сказал, что Израилю угрожает политическая нестабильность.

Политик сделали это заявление вечером во вторник, 13 сентября. Хендель рассказал, что после долгих лет работы в системе безопасности, в академических кругах, в СМИ и в общественной сфере, 4 года назад он пришел в политическую систему.

На протяжении всей своей жизни министр связи считал себя «солдатом государства, с оружием и в бронежилете, с клавиатурой или с костюмом и галстуком». По его словам, он делал все, что считал необходимым для Израиля.

«Надеюсь, что в основном я был прав, но мне ясно, что и я ошибался при принятии многих решениях. Самый большой страх при принятии решения – это страх совершить ошибку. Я не боялся», – поделился он в Facebook.

Хендель признался, что последнее сформированное правительство, куда он входил, реализовало его личное видение единства.

«Левые и правые, которые стали частью одной коалиции, чтобы работать. Это то, чего мы не видели для многих лет. Мне до сих пор кажется, что это был необходимый шаг, чтобы израильтяне из всех частей общества почувствовали, что это их дом», – написал политик.

Он считает, что одна из серьезных угроз для Израиля – политическая нестабильность, внутренний раскол, необоснованная ненависть, трайбализм.

«Я действительно хотел быть той лестницей, которая ведет к созданию правительства единства. Я понял, что исключение половины людей, и неважно, с какой стороны политической карты, только увеличивает чувство поляризации и вредит силе общества. Всю свою жизнь я доказывал, что нехорошо правому быть одному и нехорошо левым быть в одиночестве. И на этот раз я предложил гражданам Израиля правильное дело для Государства Израиль на мой взгляд – бороться за создание правительства единства. Сионистское правительство с партиями, представляющими патриотов израильтян, которые служат в армии и платят налоги. Я думал, что основные партии: «Еш Атид», «Государственный лагерь» и «Ликуд» должны быть основой для него. Потому что это единственный способ добиться стабильности и работы», – заявил Хендель.

По словам министра связи, он создал партию Сионистский дух, чтобы правительство было единым, а когда осознал, что партнерские отношения в итоге приведут к узкому правительству, решил «развалить его и заплатить политическую цену». Также он добавил, что политика является инструментом для реализации идеологии, а не ее заменой.

Отметим, что в ночь на воскресенье, 11 сентября, было объявлено, что завершен политический союз между лидерами партии Сионистский дух (Руах ционит) Айелетом Шакедом и Йоазом Хенделем. Они об этом заявили за 4 дня до закрытия списков для участия в выборах в кнессет 25-го созыва.

Ранее «Курсор» сообщал, что Смотрич потребовал запретить участие в выборах Объединенного арабского списка.