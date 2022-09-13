Смотрич потребовал запретить участие в выборах Объединенного арабского списка

Глава «Религиозного сионизма» депутат Бецалель Смотрич сообщил о намерении подать в Центральную избирательную комиссию прошение о запрете Объединенному арабскому списку участвовать в предстоящих выборах в Кнессет.

Смотрич торпедировал усилия по формированию правого правительства с ОАС после выборов 2021 года, что привело к формированию правительства Лапида-Беннета, членом которого являлся Объединенный список.

ОАС представляет южную ветвь Исламского движения в Израиле и поддерживается в основном бедуинским населением страны.

«После года работы ужасного правительства, которое опиралось на сторонников террора из партии исламского движения, наконец-то пришло время положить конец этому фарсу», — заявил Смотрич.

«За прошедший год своими бесконечными комментариями и действиями Объединенный список показал, что лоялен не к Израилю, а к худшему из его врагов».

По словам Смотрича, Израиль, не может позволить партии, поддерживающей ХАМАС, занять место в своем парламенте.

«Мы в прошлом году выступали против формирования правительства со сторонниками террора, и мы будем продолжать бороться за Израиль и его идентичность как еврейского, демократического государства», — сказал Смотрич.

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