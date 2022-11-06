Нахман Шай: Наш лагерь тонет

Министр Нахман Шай проанализировал ошибки своей партии, которые привели к провалу на последних выборах в Кнессет.

Неудача партии Авода на прошедших выборах показала, что лейбористы должны были «выражать более правые тенденции».

Об этом заявил в воскресенье министр диаспоры Нахман Шай.

Он сказал: «Мы неправильно оценили политическую картину в Государстве Израиль. Общество движется вправо, и мы должны были сделать выводы. Общественность в Израиле ожидает жесткой руки и готова отказаться от ценностей. Возможно, нам следовало пойти в этом направлении».

Нахман Шай считает, что общественность сделала вывод, что Авода готова мириться с отсутствием управления и с захватом территорий страны арабами или бедуинами. К сожалению, партия не сделала выводов вовремя и не прореагировала на изменение ситуации.

«Моя партия с годами уменьшалась. Был всплеск популярности с Мейрав Михаэли, но это была вспышка. А процессы, которые должны были быть учтены, заключаются в том, что наш лагерь сокращается и тонет, мы нуждаемся в обновлении», — добавил Шай.

Он всерьез задумался, что организационные структуры Аводы и МЕРЕЦ устарели, и нужно подумать о расширении лагеря, который объединит все левые силы вокруг Еш Атид.

Также Нахман Шай обвинил Нафтали Беннета и Яира Лапида, что они не сосредоточились на политической игре и тем самым нанесли ущерб лагерю. «Наш лагерь был ориентирован на управление страной, но забыл, что эти игры — больше политические».

Ранее Курсор писал о коалиционных переговорах: что известно о распределении портфелей.

Также мы сообщали, что Либерман резко отреагировал на возможность назначения Смотрича новым министром финансов.