Либерман резко отреагировал на возможность назначения Смотрича новым министром финансов

Либерман сказал: «Смотрич начнет игнорировать Нетаниягу, как только его назначат министром финансов».

Уходящий министр финансов Авигдор Либерман шокирован возможностью назначения Бецалеля Смотрича министром финансов в новом правительстве, а Моше Гафни — председателем финансового комитета.

«Нетаниягу должен быть шиитским террористом-смертником, чтобы передать харедим председательство в финансовом комитете Кнессета, а Смотричу — министерство финансов. Смотрич полностью будет игнорировать его сразу после назначения», — заявил Либерман в интервью «Едиот Ахронот».

По оценке Либермана, новая коалиция столкнется с большими неприятностями и Соединенные Штаты будут оказывать, по его словам, «неумеренное физическое давление» на Израиль.

Либерман также подчеркнул, что никуда не собирается и намерен остаться в Кнессете. «Я сделаю все возможное, чтобы быть оппозицией», — сказал он.

Ранее Либерман заявил, что он отверг предложение «Ликуда» присоединиться к предполагаемой правой религиозной коалиции, созданной Биньямином Нетаниягу.

Либерман сказал, что ответил, что у него «нет проблем» с присоединением к правительству «Ликуда», но только после того, как Нетаниягу уйдет в отставку.

Напомним, Курсор писал, что Нетаниягу станет сдерживающим фактором в новом правительстве — мнение.

Кроме того, Нетаниягу пригласил лидеров Правого блока и Религиозного сионизма на встречу.

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