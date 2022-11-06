Либерман резко отреагировал на возможность назначения Смотрича новым министром финансов

Уходящий министр финансов Авигдор Либерман шокирован возможностью назначения Бецалеля Смотрича министром финансов в новом правительстве, а Моше Гафни — председателем финансового комитета.
«Нетаниягу должен быть шиитским террористом-смертником, чтобы передать харедим председательство в финансовом комитете Кнессета, а Смотричу — министерство финансов. Смотрич полностью будет игнорировать его сразу после назначения», — заявил Либерман в интервью «Едиот Ахронот».
По оценке Либермана, новая коалиция столкнется с большими неприятностями и Соединенные Штаты будут оказывать, по его словам, «неумеренное физическое давление» на Израиль.
Либерман также подчеркнул, что никуда не собирается и намерен остаться в Кнессете. «Я сделаю все возможное, чтобы быть оппозицией», — сказал он.
Ранее Либерман заявил, что он отверг предложение «Ликуда» присоединиться к предполагаемой правой религиозной коалиции, созданной Биньямином Нетаниягу.
Либерман сказал, что ответил, что у него «нет проблем» с присоединением к правительству «Ликуда», но только после того, как Нетаниягу уйдет в отставку.
Напомним, Курсор писал, что Нетаниягу станет сдерживающим фактором в новом правительстве — мнение.
Кроме того, Нетаниягу пригласил лидеров Правого блока и Религиозного сионизма на встречу.
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