Раскол в арабских партиях: Мансур Аббас заявил о преимуществах РААМ

Глава партии РААМ Мансур Аббас рассказал о том, как его политическому движению удалась борьба с Беньямином Нетаниягу, а также прокомментировал деятельность других арабских партий.

По словам Аббаса, РААМ отправили Нетаниягу в оппозицию и отстранила его от власти.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовыебудни – 43 дня до выборов«.

«Другие арабские партии только предостерегают от него, но ничего не делают, чтобы предотвратить его возвращение», – добавил он.

В данный момент между арабскими партиями существует настолько существенный раскол, что они не хотя заключать друг с другом сделку об обмене остаточных голосов.

Ранее мы рассказывали о том, что Аббас представил список кандидатов от своей исламской фракции в ЦИК и заявил, что РААМ продолжит «путь политического партнерства в следующем Кнессете». Согласно ожиданиям, партия попробует присоединиться к следующей коалиции, вне зависимости от того, кто ее возглавит.

По словам Аббаса, «никто не собьет нас с пути». Также он прокомментировал результаты опросов, согласно которым в этом году будет исторически маленькая явка избирателей в арабском сообществе. Он обратился к избирателям и призвал их сделать так, чтобы на ноябрьских выборах их голоса услышали, а также отдать свой голос за Объединенный список арабского большинства.

Также «Курсор» сообщал, что лидеры партий «Религиозный сионизм» и «Оцма Иегудит», Смотрич и Бен-Гвир, призвали Шакед отказаться от участия в выборах. Министр внутренних дел не обошла эту критику стороной.

«Ни Смотрич, ни Бен-Гвир не сделали и десятой доли того, что сделала я в своей политической карьере. Я буду продолжать до конца, и мы добьемся больших успехов», – заявила она.

Помимо этого, она прокомментировала резкие высказывания из уст члена Кнессета Амихая Шикли и сказала, что он – «марионетка Нетаниягу», отменившая закон о гражданстве. Шакед считается, что для Шикли будет лучше «сидеть тихо».

Помимо этого, МЕРЕЦ требует отстранить Идит Сильман от участия в выборах в составе Ликуда. Подробнее об этом читайте в нашем материале.