Нетаниягу: Харедим уравняют позиции

На встрече с религиозными журналистами Нетаниягу призвал всех ультраортодоксов прийти на выборы и голосовать за «Объединенный иудаизм Торы».

Лидер оппозиции и глава партии Ликуд Биньямин Нетаниягу в четверг вечером встретился с журналистами-харедим в одном из иерусалимских ресторанов.

Об этом сообщает Israelnationalnews.

«Если харедимная общественность массово пойдет голосовать, Матан Кахана вернется домой. Харедим уравняют позиции», — сказал Нетаниягу.

Он представил участникам опрос, который показывает, что в секторе харедим, имеющем одно место в Кнессете, царит самоуспокоенность, и призвал их побудить харедимную общественность голосовать.

«Хотите ли вы, чтобы «раввин» Карив (МК Гилад Карив из «Аводы») стал министром? Я призываю всех харедим выйти и проголосовать. Я призываю всех голосовать за нас, кроме харедим, которых я прошу голосовать за «Объединенный иудаизм Торы»», — добавил он.

На вопрос, не боится ли он, что Ликуд потеряет голоса избирателей из-за Партии религиозного сионизма, Нетаньяху ответил: «У меня нет проблем с тем, что Партия религиозного сионизма получит много голосов».

Нетаниягу заявил, что «у Лапида есть план обойти Ликуд по количеству мест, чтобы задача формирования правительства была возложена на него, и этого не должно произойти».

Ранее Курсор писал, что опрос показывает, какой из блоков ближе всего приближается к необходимому большинству.

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