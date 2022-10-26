Опрос показывает, какой из блоков ближе всего приближается к необходимому большинству

Выборы в Израиле уже на следующей неделе, а выхода из политического тупика пока не видно.

Новый телевизионный опрос прогнозирует рекордное количество мест в Кнессете для партии «Еш Атид» действующего премьер-министра Яира Лапида, в основном за счет ее союзников Авода и МЕРЕЦ, при этом оппозиционный блок во главе с партией Биньямина Нетаниягу «Ликуд» и его правым религиозным альянсом все еще не набрали большинства, но ближе к нему, чем блок Лапида, состоящий из различных партий всего политического спектра.

Опрос, проведенный 13-м каналом, дал блоку Нетаниягу 60 мест, как и в предыдущих опросах на прошлой неделе, и все еще на одно место меньше большинства в 120-местном Кнессете. Тот же опрос показал, что партия Лапида «Еш Атид» получила 27 мест, что является самым высоким показателем в последних опросах, при этом Авода и МЕРЕЦ опустились до 4-х мест каждая, а партии уходящей коалиции Лапида набрали в общей сложности 56 мест. Хадаш-Тааль, не связанные ни с одним из блоков, получили 4 места.

Предполагалось, что «Ликуд» Нетаниягу получит 31 место как самая крупная партия. Крайне правый Религиозный сионизм, входящий в правый религиозный блок, стал третьей по величине партией в опросе с 14 местами. Партия союз между бывшим министром Бецалэлем Смотричем, депутатом Кнессета Итамаром Бен-Гвиром и анти-ЛГБТ-фракцией Ноам — недавно резко поднялась в опросах, хотя «Ликуд» Нетаниягу добился успехов за счет своих партнеров в преддверии выборов.

«Лагерь государственников» уступил Религиозному сионизму в опросе 13-го канала, получив 11 мест. Партии-харедим ШАС и «Яадут а-Тора», которые также сотрудничают с Нетаниягу, набирают 8 и 7 мест соответственно, в том числе в опросе 13-го канала. «Исраэль Бейтену» получил 6 мест в опросе.

Прогнозируется, что преимущественно арабский альянс Хадаш-Тааль, который не связан ни с одним из блоков, получит 4 места в обоих опросах, как и РААМ, входивший в предыдущую коалицию.

Согласно опросу, ни правая партия «Еврейский дом» министра внутренних дел Айелет Шакед, ни арабский Балад не наберут достаточной поддержки, чтобы пройти в следующий Кнессет, хотя исследование показало, что партия Шакед может получить 2,2% голосов, что немного больше по сравнению с к предыдущим опросам.

Опрос был проведен профессором Камил Фукс с участием 801 респондента с погрешностью 3,5%.

Два других телевизионных опроса на этой неделе показали аналогичные результаты: блок Нетаниягу получил 60 мест, а уходящая коалиция — 56 мест.

В опросе Channel 12, проведенном институтом Midgam совместно с iPanel, партия Нетаниягу «Ликуд» получила 32 места, «Еш Атид» Лапида — 24 места, «лагерь государственников» Ганца — 13 мест, Религиозный сионизм — 13 мест, ШАС — 8 мест, «Яадут а-Тора» — 7 мест, «Исраэль Бейтену» — 5 мест, МЕРЕЦ — 5 мест, Авода — 5 мест, Хадаш-Тааль и РААМ — по 4 места каждые.

Опрос предсказал, что Балад получит 2% голосов, а «Еврейский дом» Шакед получит 1,8%, что намного ниже избирательного порога в 3,25%. Если Шакед выбывает, чего она, по ее словам, делать не будет, то ничего не изменится в составе мест в Кнессете, показал опрос.

Между тем, отдельный опрос общественного вещателя «Кан» в понедельник предсказал, что «Ликуд» получит 31 место, «Еш Атид» — 24 места, Религиозный сионизм — 13 мест, «Лагерь государственников» — 12 мест, ШАС- 9 мест, «Яадут а-Тора» — 7 мест, «Исраэль Бейтену» — 6 мест, МЕРЕЦ — 5 мест, Авода — 5 мест, .Хадаш-Тааль и РААМ — по 4 места каждые.

Балад получил 1,8%, а «Еврейский дом» получил 1,6% голосов и не прошел в Кнессет, как показал опрос Кана.

Ранее Курсор писал, что остается менее недели до выборов в Кнессет: появились результаты нового электорального опроса. По данным социологов, решающее влияние на итоги выборов окажет процент явки среди представителей арабского общества.

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