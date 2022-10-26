Еш Атид исключает правительство во главе с Ганцем

Официальные лица правящей партии «Еш Атид» заявляют, что никогда не присоединятся к правительству во главе с Бени Ганцем.

Правящая партия «Еш Атид» не согласится работать в правительстве, возглавляемом главой партии «лагерь государственников» Бени Ганцем, сообщили Кан представители партии «Еш Атид».

Об этом сообщает 7Israel National News.

Министр обороны Бени Ганц агитировал за свои теплые отношения с двумя партиями ультраортодоксов, утверждая, что у него больше возможностей, чем у премьер-министра Яира Лапида, для формирования нового правительства, не полагаясь на Хадаш-Тааль, совместный билет двух арабских фракций.

Но официальные лица «Еш Атид», упомянутые в отчете, исключили такую ​​​​договоренность, пообещав не заседать в правительстве, возглавляемом Ганцем.

«Мы не будем сидеть под его началом», — заявили официальные лица, даже если Ганцу удастся переманить ШАС и «Яадут а-Тора» из правого блока.

Ганц, как продолжили официальные лица «Еш Атид», «живет в фантазиях», если он считает, что крупнейшая партия в том же блоке согласится сесть под его началом на посту премьер-министра, называя проблему харедим неактуальной.

«Пришло время Ганцу смириться с тем, что Лапид — лидер блока, и только он может сформировать правительство. Если Ганц хочет ввести харедим, он может ввести их в правительство Лапида, но другого левоцентристского правительства не будет», — сказали в партии «Еш Атид».

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