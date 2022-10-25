Нетаниягу: Мы отменим все указы Либермана

Лидер партии Ликуд Нетаниягу выступил с предвыборным обращением к израильтянам, в котором призвал не оставаться дома и прийти проголосовать.

Председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу опроверг получение указаний от сенатора-демократа Роберта Менендеса относительно назначения Итамара Бен-Гвира министром в будущем правительстве.

Нетаниягу заявил: «Мы — демократическая страна, и мы решаем, кто будет в следующем правительстве. Я знаю, как отстаивать то, что у нас есть, и моя способность — не склонять голову и говорить: нет, когда это необходимо».

Также Нетаниягу обратился к религиозным евреям: «Я призываю ультраортодоксальную общественность выйти и проголосовать. Мир Торы в опасности, я не верю, что люди рассматривают возможность остаться дома. Мы должны проснуться, потому что те, кто остается дома, на самом деле голосуют за Лапида».

Бывший премьер-министр напал на премьера Лапида: «Лапид и его друзья разрушают демократию. Они не могут мириться с тем, что есть разные мнения, они партия диктатуры, это не «Ликуд», где есть праймериз, он один решает, совершенный диктатор».

Курсор ранее сообщал, что у Нетаниягу большие шансы стать премьер-министром — военный историк.

Также мы сообщали о недавнем скандале. «Я усвоил урок»: Смотрич извинился перед Нетаниягу. Старая запись с разговором, где Смотрич назвал Нетаниягу лжецом, была недавно опубликована и могла внести раскол в правый лагерь. Но Смотрич извинился.