У Нетаниягу большие шансы стать премьер-министром — военный историк

По словам Григория Тамара, лидер оппозиции является одним из двух ведущих фаворитов предвыборной гонки на пост премьер-министра Израиля.

У Биньямина Нетаниягу есть очень высокие шансы вновь занять пост премьер-министра Израиля.

Об этом сегодня, 24 октября в эфире телеканала FreeДОМ заявил офицер армии Израиля в отставке, военный историк Григорий Тамар.

По его словам, Нетаниягу является одним из двух ведущих фаворитов предвыборной гонки на пост премьер-министра Израиля.

“На прошлых выборах все помнят в Израиле эту знаменитую фотографию, где он жмет руку путину*, таким образом, демонстрируя, что лидеры ведущих держав с ним, собственно, находятся в дружеских отношениях. Он много раз бывал в гостях у путина. Это, собственно, сейчас бессмысленно отрицать”, — сказал Тамар.

Он обратил внимание, что Нетаниягу отстаивал, как он понимал, интересы Израиля.

“Я надеюсь, что у него, как у опытного политика, хватит здравого смысла и здорового прагматизма осознать, что 24 февраля правила игры очень сильно поменялись. Расклад геополитический очень сильно поменялся. И каждый день, который проходит в рамках этого военного конфликта, Вооруженные силы Украины убедительно доказывают, что эта конъюнктура продолжает меняться каждый день”, — отметил историк.

Он добавил, что ВСУ убедительно демонстрируют, что чаша весов склонилась в другую сторону.

Как сообщал Курсор, лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху заявил, что «прощает» Бецалеля Смотрича за обвинения во лжи.

Ранее Курсор писал, что Смотрич опасается, что Нетаниягу может сформировать правительство с Ганцем. Бецалель Смотрич опасается, что, если он не получит больше мест, чем Ганц, Нетаниягуу оставит Религиозную сионистскую партию в оппозиции.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!