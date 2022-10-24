«Я усвоил урок»: Смотрич извинился перед Нетаниягу

Старая запись с разговором, где Смотрич назвал Нетаниягу лжецом, была недавно опубликована и могла внести раскол в правый лагерь. Но Смотрич извинился.

Бецалель Смотрич сегодня извинился перед лидером оппозиции, главой Ликуда, Биньямином Нетаниягу за сказанные им резкие слова.

Об этом сообщает 7kanal.

Ранее СМИ опубликовали данные, что председатель партии «Ха-Ционут ха-Датит» назвал Нетаниягу «лжецом, самым настоящим лжецом».

Резкие слова, сказанные в адрес Нетаниягу, были произнесены давно. По словам Смотрича, «это был очень старый частный разговор. «Мелкий человек слил его журналисту», — пояснил он.

Союзник Смотрича, депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир («Оцма Иегудит») также прокомментировал эту запись: «Я не слышал, чтобы он так говорил в частных беседах. Когда я разговаривал с ним, он объяснил, что это – старый разговор».

«Я сожалею, что в «Ликуде» есть элементы, которые используют запись для предвыборной кампании в студиях», — добавил Бен-Гвир.

В этой записи слышно, как Смотрич сказал, что на самом деле думает о Нетаниягу: «Если бы я хотел отобрать голоса у Биби, мне пришлось бы безжалостно напасть на него. Он лжец, самый настоящий лжец. Он не хотел идти с РААМ? Он очень сильно этого хотел. Я был единственным, кто встал у него на пути, я бы получил два места».

Однако Нетаниягу не стал перед выборами устраивать разборки со Смотричем: «Я прощаю Смотрича за его клеветнические слова. Надо прекратить стрелять внутри правого лагеря и мобилизовать всех правых, чтобы не допустить сохранения правительства Лапида-Аббаса, которое ставит под угрозу будущее Израиля. Нам одного раза хватило такого правительства».

Курсор ранее сообщал, что у Нетаниягу большие шансы стать премьер-министром — военный историк.