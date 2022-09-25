«Нетаниягу придется взять нас»: Бен-Гвир выступил за полноценное правительство

Бен-Гвир считает, что Нетаниягу будет хорошим премьер-министром и ждет, что тот пригласит его партию в коалицию при условии достаточного количества набранных голосов.

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир в субботу вечером заявил, что он изменил свой образ жизни и не видит себя идущим по стопам раввина Каханы.

«Кахана был прав в том, что боролся против антисемитизма и за смертную казнь для террористов, но сегодня я не поддерживаю депортацию всех арабов или отдельные пляжи — я не иду по стопам раввина Каханы», — заявил он.

«Итамар Бен-Гвир 10-20 лет назад изменился. С тех пор я вырастил детей и семью, работал юристом. Сегодня я не смотрю на всех арабов одинаково. Я пришел сюда не извиняться, я правый маркер в израильском Кнессете», — добавил он.

Бен-Гвир выразил поддержку председателю Ликуда Биньямину Нетаниягу, заявив: «У меня была резкая критика в адрес Нетаниягу, и в некоторых критических замечаниях он понимает, что я был прав».

«Я говорю очень простую вещь — я надеюсь, что Нетаниягу будет премьер-министром. Я думаю, что он хороший премьер-министр, и если мы будем рядом с ним, то наконец-то будет полноценное правое правительство. Настоящее правое правительство будет сформировано только в том случае, если они проголосуют за нас. Если мы станем большой силой, то Нетаниягу придется взять нас».

Ранее Курсор писал, что почти половина израильтян считают, что Нетаниягу вернется на пост премьера — опрос.

Также наш сайт информировал, что Айелет Шакед заявила Нетаниягу: «Без меня у вас нет правительства».