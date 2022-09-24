Почти половина израильтян считают, что Нетаниягу вернется на пост премьера — опрос

Почти половина граждан Израиля (46%) считают, что председатель партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу вернется на пост премьер-министра страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленные в субботу, 24 сентября, в программе «Встреча с прессой» на 12-м канале, сообщает Maariv.

При этом, согласно опросу, действующий премьер-министр Яир Лапид находится на втором месте — только 14% респондентов заявили, что, по их мнению, он сможет сформировать следующее правительство. На третьем месте пребывает министр обороны Бени Ганц: в то, что министру обороны удастся сформировать будущий Кабмин, верят 7% опрошенных.

Еще 7% заявили, что правительство сформирует другой кандидат. Остальные 2% ответили, что не имеют позиции относительно того, кто возглавит новое правительство.

Как сообщал Курсор, согласно результатам соцопроса, представленным накануне Maariv, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, однозначным победителем стал бы «Ликуд» с 33 мандатами.

Второе место в рейтинге электоральных симпатий занимает Еш Атид, который смог бы провести в Кнессет 24 депутата. Партия «Лагерь государственников» и блок «Религиозный сионизм — Оцма-Иегудит» получили бы 12 мандатов.

ШАС может рассчитывать на 8 мандатов, «Еврейство Торы» — на 7, «Авода» — на 6, НДИ и МЕРЕЦ — по 5 мандатов, арабские партии «Объединенный список» и РААМ — на 4.

Отмечается, что, таким образом, право-религиозный блок провел бы в Кнессет 60 депутатов. Его лидер Беньямин Нетаниягу близок к формированию коалиции. У «оппозиционного лагеря» есть поддержка 56 парламентариев.

Ранее Курсор информировал о том, что Айелет Шакед заявила Нетаниягу: «Без меня у вас нет правительства». Лидер «Еврейского дома» Айелет Шакед обратилась напрямую к лидеру оппозиции и председателю «Ликуда» Биньямину Нетаниягу.

Кроме этого, лидер «Балад» назвал виновного в расколе его партии с «Объединенным списком». Неожиданный раскол «Объединенного списка» произошел за минуту до окончания регистрации партийных списков, после только что подписанного соглашения между тремя составляющими его партиями.