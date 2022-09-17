Шакед — Нетаниягу: «Без меня у вас нет правительства»

В интервью Channel 12 News, которое полностью выйдет в эфир в субботу вечером, Шакед обращается к Нетаниягу и говорит: «Отложите в сторону личные проблемы, перестаньте нападать на меня, без меня у вас нет правительства».

Об этом сообщает 7Israel National News.

Шакед, которая на этой неделе официально сформировала альянс с партией «Еврейский дом», пытается убедить правых избирателей, разочарованных нынешним правительством, голосовать за нее, несмотря на то, что она остается членом нынешнего правительства. Нетаниягу, как считается, намерен сделать все, что в его силах, чтобы на «выборах уничтожить» Айелет Шакед, опасаясь, что она не преодолеет избирательный барьер и тем самым растратит голоса возглавляемого им блока.

В то время как Нетаниягу и Шакед конфликтовали в прошлом, в основном из-за ее непростых отношений с женой Нетаниягу, Сарой, депутат Кнессета от «Ликуда» Давид Битан недавно заявил, что семья Нетаниягу больше не испытывает к Шакед такой же антипатии, как когда-то.

На этой неделе Шакед впервые заявила, что будет рекомендовать Нетаниягу в качестве следующего премьер-министра, если она преодолеет избирательный барьер на выборах в Кнессет 25-го созыва в ноябре.

«Я поддерживаю широкое правительство, но я, вероятно, порекомендую Нетаниягу. Я порекомендую того, у кого будет больше мест и у кого будут лучшие шансы сформировать правительство. Ситуация очень сложная, и хотя узкое правительство не выживет — если не будет выбора и дискурс бойкота продолжится, я так и поступлю», — заявила Шакед.

Ранее Курсор писал, что уловка правого лагеря обеспечит Смотричу и Бен-Гвиру дополнительное финансирование. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Религиозно-сионистскую партию как несколько разных партий. При этом в самой партии сообщили: «Регистрация производится в соответствии со всеми законами и в соответствии с соглашением».

Курсор также писал, что по новому опросу правый блок получает большинство. Айелет Шакед заявила, что «еще пол-места, и у нас будет правое правительство».

Также мы сообщали, что опрос показал, кого израильтяне хотят видеть новым премьер-министром Израиля. Шакед все еще не может преодолеть избирательный барьер после заключения союза с «Еврейским домом».

Напомним, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что будет руководить своим политическим блоком, пока не сформирует новое правительство.