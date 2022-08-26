Ни один блок не сможет сформировать правительство — опрос

За 67 дней до выборов народ не намерен отдать партиям и блокам достаточно голосов, чтобы какой-то из блоков смог сформировать правительство.
Опрос проводился по заказу maariv.
Согласно опросу, проведенному Panels Politics Institut, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия Ликуд во главе с Биньямином Нетаниягу получила бы 31 мандат (32 в предыдущем опросе).
«Еш Атид» во главе с Яиром Лапидом продолжает оставаться второй по величине партией, но с появлением партии «Лагерь государственников» опускается до 23 мандатов.
В «Лагере государственников» во главе с Бени Ганцем, Гидеоном Сааром и Гади Айзенкотом отмечено усиление позиций, и им обещают уже 13 мандатов.
Итамар Бен-Гвир, председатель «Оцма Иехудит», отделившивйся от Религиозного сионизма, также получает 8 мандатов в текущем опросе. При этом Религиозный сионизм потерял один мандат и получает всего 4 мандата.
В опросе рассматривалось совместное руководство «Оцма Иехудит» и Религиозного сионизма. В таком случае объединенный список получает 13 мандатов, причем дополнительный мандат идет за счет «Ликуда».
ШАС во главе с Арье Дери остается с 8 мандатами, а Иудаизм Торы во главе с Моше Гафни стабилен с 7 мандатами. Также Объединенный список во главе с Айманом Удэ получает 6 мест, и «Исраэль Бейтену» с Авигдором Либерманом — 5 мест.
Авода получит 6 мандатов по сравнению с 5 в предыдущем опросе, а МЕРЕЦ улучшил позиции до 5 мандатов. РААМ получает всего 4 места.
«Сионистский дух» во главе с Айелет Шакед и Йоазом Хенделем становится немного сильнее и поднимается с 2,6% до 2,8%, но он все еще ниже красной черты, как и Экономическая партия во главе с профессором Зелича — 1,4%, Свободная и демократическая партия во главе с Эли Авидаром — 0,4% и Еврейский дом во главе с Йоси Бродани с 0,0%.
Ранее «Курсор» писал про расследование о вмешательстве ПА в выборы: Ликуд предъявил требование к генпрокурору.
Также мы информировали, что Захава Гальон победила на предварительных выборах в МЕРЕЦ. Захава Гальон закрепила за собой лидерство в «МЕРЕЦ», второй претендент на председательство Яир Голан занял пятое место.