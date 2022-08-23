Захава Гальон победила на предварительных выборах в МЕРЕЦ

Бывший председатель «МЕРЕЦ» Захава Гальон одержала победу на праймериз партии. Выборы начались во вторник в 14:00.
Уходящий глава партии Ницан Горовиц вытеснен на седьмое место и, вероятно, выпадет из списка кандидатов в Кнессет, если партия наберет 5 или 6 мест.
Вернувшиеся депутаты Мосси Раз, Михал Розин, Али Салаха и Габи Ласки заняли второе, третье, четвертое и шестое места соответственно.
Напомним, что в ответ на результаты предварительных выборов «Религиозного сионизма» партия «Еш Атид» раскритиковала их новый избирательный список.
Ранее мы писали, что Нетаниягу заявил, что харедим вредят его блоку. Лидер оппозиции, депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу, обеспокоен тем, что раскол в партии ультраортодоксов может нанести ущерб право-религиозному блоку.