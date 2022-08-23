Захава Гальон победила на предварительных выборах в МЕРЕЦ

Захава Гальон закрепила за собой лидерство в «МЕРЕЦ», второй претендент на председательство Яир Голан занял пятое место.

Бывший председатель «МЕРЕЦ» Захава Гальон одержала победу на праймериз партии. Выборы начались во вторник в 14:00.

זהבה גלאון ניצחה את יאיר גולן בבחירות על ראשות מרצ@Segev_Yuval pic.twitter.com/AXpLa6Gjhs — גלצ (@GLZRadio) August 23, 2022

Уходящий глава партии Ницан Горовиц вытеснен на седьмое место и, вероятно, выпадет из списка кандидатов в Кнессет, если партия наберет 5 или 6 мест.

Вернувшиеся депутаты Мосси Раз, Михал Розин, Али Салаха и Габи Ласки заняли второе, третье, четвертое и шестое места соответственно.

Напомним, что в ответ на результаты предварительных выборов «Религиозного сионизма» партия «Еш Атид» раскритиковала их новый избирательный список.

Ранее мы писали, что Нетаниягу заявил, что харедим вредят его блоку. Лидер оппозиции, депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу, обеспокоен тем, что раскол в партии ультраортодоксов может нанести ущерб право-религиозному блоку.