Новый опрос показал, кого израильтяне хотят видеть новым премьер-министром Израиля

Айелет Шакед все еще не может преодолеть избирательный барьер после заключения союза с «Еврейским домом», показывает опрос 13 канала.

Опрос, опубликованный в среду вечером 13-м каналом, показал, что два соперничающих политических блока Израиля, возглавляемые премьер-министром Яиром Лапидом и лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу, остаются в тупике, поскольку ни один из них в настоящее время не получает большинства из 61 места в кнессете, состоящем из 120 депутатов.

Опрос показал, что возглавляемый Нетаниягу блок остается чуть более сильным, набрав 59 мест по сравнению с 56 у блока партий, поддерживающих Лапида. Неприсоединившийся Объединенный список получает оставшиеся пять.

Опросы израильского телевидения часто не позволяют предсказать окончательные результаты, но они могут дать общее представление об общественном мнении.

В ходе опроса партия Нетаниягу Ликуд получила 31 место; Еш Атид Лапида — 23; Религиозный сионизм Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира — 13; Национальное единство Ганца и Саара —12; Шас — 8; Объединенный иудаизм Торы — 7; Исраэль Бейтену — 6; Мерец — 5; Авода — 5, Объединенный список — 5; и Раам — 4.

Айелет Шакед, подписавшая во вторник соглашение с партией «Еврейский дом» о совместном участии в ноябрьских выборах по-прежнему набирает ниже порогового значения, набрав 1,9%.

На вопрос, кто больше всего подходит на пост премьер-министра, 46% ответили, что Нетаниягу. 29% отдали голос в пользу Лапида. На просьбу выбрать между Нетаниягу и Ганцем 46% выбрали Нетаньяху, а 26% — Ганца.

Ранее «Курсор» писал о том, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что будет руководить своим политическим блоком, пока не сформирует новое правительство.