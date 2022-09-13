Новый опрос показал, сколько мест получит Беннет, если вернется в политику

Новый опрос показывает, что правый блок снова не смог получить более 59 мест для формирования коалиции.

За три дня до окончательного утверждения списков Кнессета новый опрос, проведенный институтом «Маагар Мохот» для «Исраэль Хайом», показал, что, если бы выборы состоялись сегодня, правый блок Биньямина Нетаниягу получил бы 59 мест, что на два меньше, чем количество, необходимое для формирования коалиции.

«Ликуд» получил 33 места в опросе, «Еш Атид» — 23, «Национальный союз» — 12, а Партия религиозного сионизма — 12.

«Авода» получает семь мест, ШАС — семь, Объединенный иудаизм Торы — семь, Объединенный список — шесть, Мерец — пять, Исраэль Бейтену — четыре и РААМ — четыре.

Партия Айелет Шакед не преодолела избирательный барьер.

В ходе опроса изучалось, чего может достичь союз между партиями «Мерец» и «Авода». Результаты показывают, что объединение двух партий дает им 13 мест и делает их третьей по величине партией, но, с другой стороны, в таком сценарии правый блок получает большинство в 61 голос для формирования правительства. Совместная гонка потребует голосов от партии «Национальный союз», которая опустится до 11 мест.

Другой сценарий — это ситуация, в которой Нафтали Беннет отменяет свое решение уйти из политики и решает баллотироваться на выборах в Кнессет 25-го созыва. Возглавляемая им партия получит пять мест, и главной жертвой такого шага снова станет Бени Ганц, чья партия будет ослаблена до 10. Участие Беннета также ослабит РААМ, Мерец и Исраэль Бейтену, которые смогут упасть ниже избирательного порога.

Ранее мы рассказывали, что Авигдор Либерман извинился за свои слова в адрес Беньямина Нетаниягу, которого он сравнил со Сталиным и Геббельсом.