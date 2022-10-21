Ольмерт рассказал, кого поддержит на выборах

Бывший премьер-министр Израиля на предстоящих выборах в Кнессет намерен голосовать за партию «Авода», возглавляемую Мейрав Михаэли.
Об этом он заявил в интервью Radio 103, сообщает inn.co.il.
«Я надеюсь, что в Израиле не будет установлено фашистское правительство. Правительство, в котором Бен-Гвир будет центральным элементом, будет фашистским правительством», — сказал он.
Также Ольмерт поддал критике другого экс-премьер-министра, нынешнего лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу.
«Придет момент, и это будет очень важно для жизни Государства Израиль, что он отправится в ад … и оставит политическую жизнь. Пусть он прекратит подстрекательство, беспорядки, действия, которые он совершает, … и сотрудничество с фашистскими партиями, которые разжигают огонь ненависти и крови на территориях Иудеи и Самарии против палестинцев. Только за последнюю неделю было совершено около 100 преступных действий еврейских элементов против палестинцев», — сказал Ольмерт.
По его словам, «городская легенда» о том, что половина населения поддерживает Нетаниягу, не имеет под собой оснований.
«В лучшем случае он получит 25 процентов, что намного меньше, чем Ицхак Шамир и Менахем Бегин. … Если выяснится, что большая часть израильтян его не поддерживают, то он не станет премьер-министром, и я надеюсь, что так оно и будет», — подытожил Ольмерт.
Как сообщал Курсор, бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил, что «нет серьезной военной стратегии, которая могла бы уничтожить все ядерные реакторы в Иране, но Израиль может это сделать».
«Иранцы знают, почему у них до сих пор нет ядерной бомбы. Это не из-за их обязательств, а из-за того, что очень умные и смелые израильтяне сделали много лет назад, и это то, что мы должны делать вместо того, чтобы делать провокационные заявления и сеять страх», — добавил Ольмерт.
Также Курсор информировал о том, что глава партии “Авода” Мейрав Михаэли продолжает поиск кандидата из органов безопасности на второе место в списке для предстоящих выборов. По предварительным данным, уже два намеченных претендента не согласились, а Омеру Бар Леву отказала она сама.