Ольмерт рассказал, кого поддержит на выборах

Бывший премьер-министр Израиля на предстоящих выборах в Кнессет намерен голосовать за партию «Авода», возглавляемую Мейрав Михаэли.

Об этом он заявил в интервью Radio 103, сообщает inn.co.il.

«Я надеюсь, что в Израиле не будет установлено фашистское правительство. Правительство, в котором Бен-Гвир будет центральным элементом, будет фашистским правительством», — сказал он.

Также Ольмерт поддал критике другого экс-премьер-министра, нынешнего лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу.

«Придет момент, и это будет очень важно для жизни Государства Израиль, что он отправится в ад … и оставит политическую жизнь. Пусть он прекратит подстрекательство, беспорядки, действия, которые он совершает, … и сотрудничество с фашистскими партиями, которые разжигают огонь ненависти и крови на территориях Иудеи и Самарии против палестинцев. Только за последнюю неделю было совершено около 100 преступных действий еврейских элементов против палестинцев», — сказал Ольмерт.

По его словам, «городская легенда» о том, что половина населения поддерживает Нетаниягу, не имеет под собой оснований.

«В лучшем случае он получит 25 процентов, что намного меньше, чем Ицхак Шамир и Менахем Бегин. … Если выяснится, что большая часть израильтян его не поддерживают, то он не станет премьер-министром, и я надеюсь, что так оно и будет», — подытожил Ольмерт.

Как сообщал Курсор, бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил, что «нет серьезной военной стратегии, которая могла бы уничтожить все ядерные реакторы в Иране, но Израиль может это сделать».