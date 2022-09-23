У Израиля нет серьезной стратегии по уничтожению ядерных реакторов Ирана – Ольмерт

Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил, что «нет серьезной военной стратегии, которая могла бы уничтожить все ядерные реакторы в Иране, но Израиль может это сделать».

«Нет серьезной военной стратегии, которая могла бы уничтожить все ядерные реакторы в Иране, но Израиль может это сделать», — сказал Ольмерт.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По его словам, эта ситуация отличается от других прошлых ядерных угроз: «В Ираке в 1981 году, когда Менахем Бегин решил атаковать тамошний атомный реактор, был один реактор, и как только он был разрушен, их планы рухнули. Когда мы атаковали Сирию, это было намного сложнее и труднее, потому что у них было более 300 ракет большой дальности, нацеленных на каждую стратегическую точку в Израиле, и были опасения, что они нападут, если мы это сделаем. Это была очень сложная, деликатная и хрупкая ситуация. В конце концов нам удалось его уничтожить, и как только мы это сделали, у Сирии больше не было ядерного плана».

«Для Ирана все по-другому, потому что там так много реакторов, некоторые из них находятся под землей», — пояснил он.

«Иранцы знают, почему у них до сих пор нет ядерной бомбы. Это не из-за их обязательств, а из-за того, что очень умные и смелые израильтяне сделали много лет назад, и это то, что мы должны делать вместо того, чтобы делать провокационные заявления и сеять страх», — добавил Ольмерт.

«Если мы поступим так, у Ирана не будет ядерного реактора из-за изобретательности и изощренности сил, находящихся под командованием израильского правительства», — сказал он.

Ольмерт раскритиковал руководство Израиля за то, что оно слишком много говорит по этому вопросу: «В качестве основного принципа я думаю по некоторым вопросам и уверен в этом: чем меньше вы говорите публично, тем больше вы делаете, тем лучше. Мы никогда не говорили об этом за все эти годы, что мы руководили, и мы сделали много вещей, о которых не говорили».

Ольмерт был премьер-министром, когда Израиль атаковал сирийский ядерный реактор в 2007 году, и, как известно, выступил против тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего.

«Президент в телефонном разговоре, который оказался очень драматичным и известным, сказал, что США против нападения Израиля, и единственный вариант, который он поддерживает, — это дипломатические усилия. Он сказал, что отправит тогдашнего госсекретаря Кондолизу Райс в Израиль для проведения большой пресс-конференции, которая потрясет весь мир и заставит объединить усилия, чтобы заставить сирийцев остановить подготовку к ядерному реактору. Я сразу же, не ожидая ни секунды, сказал: Президент, если вы этого не сделаете, то я сделаю это, потому что ответственность за защиту Израиля лежит на мне, а не на вас», — сказал Ольмерт.

Ранее Курсор писал, что Яир Лапид в ООН заявил о том, что Иран применит ядерное оружие, если его получит. Лапид рассказал об угрозах со стороны Ирана и том, как Израиль будет бороться против своих противников.

Одних санкций недостаточно: постпред Израиля в ООН рассказал, что остановит Иран от ядерного оружия. Эрдан заявил, что «человек, желающий мира, должен готовиться к войне. Израиль не будет сидеть сложа руки, когда наша будущая безопасность находится под угрозой».

Как сообщал Курсор, глава Моссада Дэвид Барнеа заявил, что расследования, начатые МАГАТЭ в отношении иранских объектов обогащенного урана, не могут быть закрыты, несмотря на требования Ирана, поскольку это приведет только к ядерной эскалации.

Напомним, что официальный представитель Израиля заявил, что ядерная сделка с Ираном устарела, необходимо новое соглашение.