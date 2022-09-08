Смотрич рассказал, как Ганц «скрывает свою левизну»

В беседе с Israel National News Смотрич отметил, что «левые слишком хорошо понимают, что предстоящие выборы будут иметь решающее значение. Стратегия Айзенкота состоит в том, чтобы попытаться убедить неопределившихся голосовать за Ганца и передать голоса правых левым».

«Вот почему Ганц украсил себя шестью религиозными фиговыми листочками и вкладывает огромные средства в этот сектор, пытаясь скрыть свои левые взгляды и позиции Эйзенкота, — добавил он. — Но религиозная община не глупа и понимает, что поставлено на карту и насколько важны эти выборы для будущего еврейского государства. Религиозная община устала от политиков, которые видят в них корм для голосования, а затем отворачиваются и презирают их ценности».

Смотрич добавил, что это именно так Ганц и его команда действовали в последнее время. «Ганц понимает, что единственное, что мешает правым получить 61 место, — это неопределившиеся избиратели в религиозно-сионистском сообществе, вот почему он так непропорционально инвестирует туда. Он понимает, что привлечение избирателей на эти три места — единственный способ, который поможет ему стать премьер-министром».