Смотрич рассказал, как Ганц «скрывает свою левизну»

10:55, Сегодня
Выборы в Кнессет
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Фото: Noam Revkin Fenton/Flash90

«Ганц понимает, что единственное, что мешает правым получить 61 место, — это неопределившиеся избиратели в религиозно-сионистском сообществе», — сказал Смотрич.

Депутат Кнессета Бецалель Смотрич, глава партии «Религиозный сионизм», выступил с резкой критикой третьего номера в списке партии «Национальное единство», бывшего начальника штаба ЦАХАЛа Гади Эйзенкота, за заявления, сделанные им против движения за поселение.

«Если он ходит как левый, пахнет как левый и крякает как левый, то он левый. — сказал Смотрич, — Ганц и Эйзенкот прикрывают свои левые взгляды религиозными правыми фиговыми листочками, чтобы обмануть правых и украсть их голоса и передать левым».

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Автор материала:
Ирен Давид
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