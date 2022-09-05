Партия Лагерь государственников опубликовала список кандидатов в Кнессет

В первой десятке оказались пять кандидатов от «Кахоль-лаван», два – от Гади Айзенкота и еще три – от «Новой надежды». Из-за союза Бени Ганца, Гидеона Саара и Гади Айзенкота три нынешних депутата кнессета, Шарен Аскель, Алон Шустер и Эйтан Гинзбург, находятся во второй десятке.
Об этом сообщает издание «Детали«.
Проведенные опросы показывают, что по итогу выборов Лагерь государственников может получить 12-14 мандатов. Тем не менее, для кандидатов от Айзенкота забронировали 16-е и 18-е место, для кандидата от «Новой надежды» – 15-е место, а для кандидата от «Кахоль-лаван» – 17-е место.
Полный список кандидатов:
- Бени Ганц;
- Гидеон Саар;
- Гади Айзенкот;
- Пнина Тамено-Шете;
- Ифат Шаша-Битон;
- Хили Трупер;
- Зеэв Элькин;
- Михаль Битон;
- Матан Кахана;
- Орит Фаркаш-Хакоэн;
- Шарен Аскель;
- Алон Шустер;
- Мишель Бусикла;
- Эйтан Гинзбург;
- кандидат от «Новой надежды» ;
- Инбар Балелиус- Ехезкели;
- кандидат от «Кахоль-лаван»; Инбар Гити.
Ранее мы рассказывали, что бывший премьер-министр Нафтали Беннет положил конец слухам касаемо своего участия в предстоящих выборах. По его словам, он не планирует баллотироваться и хочет взять перерыв в «публичной жизни».
«Год правительства Беннета доказал, что можно управлять страной по существу, вместе, сотрудничая и ведя диалог между партиями с разными позициями. Беннет призывает всех партийных лидеров проявить ответственность, смягчить и успокоить дискуссию и не допустить, чтобы внутренние раздоры раздирали нашу страну изнутри», – заявили в офисе политика.
Также «Курсор» сообщал, что между двумя ультраортодоксальными партиями, вместе составляющими «Яадут а-Тора», обострился раскол. По этой причине впервые 30 лет они могут баллотироваться в Кнессет по отдельности.