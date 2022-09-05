Партия Лагерь государственников опубликовала список кандидатов в Кнессет

В первой десятке оказались пять кандидатов от «Кахоль-лаван», два – от Гади Айзенкота и еще три – от «Новой надежды». Из-за союза Бени Ганца, Гидеона Саара и Гади Айзенкота три нынешних депутата кнессета, Шарен Аскель, Алон Шустер и Эйтан Гинзбург, находятся во второй десятке.

Об этом сообщает издание «Детали«.

Проведенные опросы показывают, что по итогу выборов Лагерь государственников может получить 12-14 мандатов. Тем не менее, для кандидатов от Айзенкота забронировали 16-е и 18-е место, для кандидата от «Новой надежды» – 15-е место, а для кандидата от «Кахоль-лаван» – 17-е место.

Полный список кандидатов:

Бени Ганц;

Гидеон Саар;

Гади Айзенкот;

Пнина Тамено-Шете;

Ифат Шаша-Битон;

Хили Трупер;

Зеэв Элькин;

Михаль Битон;

Матан Кахана;

Орит Фаркаш-Хакоэн;

Шарен Аскель;

Алон Шустер;

Мишель Бусикла;

Эйтан Гинзбург;

кандидат от «Новой надежды» ;

Инбар Балелиус- Ехезкели;

кандидат от «Кахоль-лаван»; Инбар Гити.

Ранее мы рассказывали, что бывший премьер-министр Нафтали Беннет положил конец слухам касаемо своего участия в предстоящих выборах. По его словам, он не планирует баллотироваться и хочет взять перерыв в «публичной жизни».

«Год правительства Беннета доказал, что можно управлять страной по существу, вместе, сотрудничая и ведя диалог между партиями с разными позициями. Беннет призывает всех партийных лидеров проявить ответственность, смягчить и успокоить дискуссию и не допустить, чтобы внутренние раздоры раздирали нашу страну изнутри», – заявили в офисе политика.

Также «Курсор» сообщал, что между двумя ультраортодоксальными партиями, вместе составляющими «Яадут а-Тора», обострился раскол. По этой причине впервые 30 лет они могут баллотироваться в Кнессет по отдельности.