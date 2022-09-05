Конец интриге: Беннет озвучил свое финальное решение об участии в выборах

Заместитель премьер-министра Израиля и бывший премьер-министр Нафтали Беннет объявил сегодня, что он не будет баллотироваться на выборах в Кнессет этой осенью.

Развенчивая слухи о том, что он рассматривает возможность своего политического возвращения, чтобы помочь партии «Руах Ционит» во главе с Айелет Шакед, которая в настоящее время находится ниже избирательного порога в 3,25%, офис Беннета опубликовал заявление в понедельник утром, исключающее возможность баллотироваться в Кнессет в этом году, оставив дверь открытой для возвращение в политику в более позднее время.

«Он не изменил своей позиции и не намерен баллотироваться на предстоящих выборах. После десятилетия в политике, в течение которого он занимал должности министров экономики, образования и обороны, а также премьер-министра, он намерен сделать перерыв в публичная жизнь», — говорится в заявлении офиса политика.

«Год правительства Беннета доказал, что можно управлять страной по существу, вместе, сотрудничая и ведя диалог между партиями с разными позициями», — также отметили в офисе Беннета.

«Беннет призывает всех партийных лидеров проявить ответственность, смягчить и успокоить дискуссию и не допустить, чтобы внутренние раздоры раздирали нашу страну изнутри», — говорится в сообщении.

В июне, после объявления о том, что он уходит с поста премьер-министра, Беннет сказал членам партии «Ямина», что он не будет баллотироваться на ноябрьских выборах.

Но в связи с недавними опросами, показывающими, что список «Руах Ционит» — совместный список «Ямины» и Дереха Эреца — постоянно не преодолевает избирательный барьер, а опросы предполагают, что возвращение Беннета может поставить партию на первое место, ходили слухи, что бывший премьер, возможно, обдумывает предложение об участии в предстоящих выборах в Кнессет.

Ранее Курсор писал о дальнейшей карьере Беннета: рассматривается несколько вариантов. Нафтали Беннет встречается с представителями разных компаний в сфере высоких технологий, подтвердили в его офисе. Вместе с тем окончательное решение пока не принято.

Опрос показал, что правый блок теряет силу. Новые выборы все ближе, но пока ни один блоков не получает необходимого большинства для формирования правительства.

Согласно опросу, Бен-Гвир получает больше поддержки населения. Стало известно, что только 48% респондентов не хотят видеть его на посту министра.

Стало известно, что может помочь Нетаниягу получить необходимое большинство. 1 ноября в Израиле пройдут очередные выборы в Кнессет, пока что ни один блок не получает большинства, но все может измениться.

Ранее «Курсор» писал слова Либермана: «Если Нетаниягу получит 61 место в Кнессете — будет катастрофа для Израиля». Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что не войдет в состав правительства с бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу («Ликуд»).

Напомним, что Нир Орбах рассказал, какой союз партий может спасти правый блок на выборах. Нир Орбах рассказал, что может помочь правому блоку получить необходимое большинство в Кнессете.