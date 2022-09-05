Выборы в Израиле: раскол между ультраортодоксальными партиями обострился

Две партии, которые вместе составляют «Яадут а-Тора», впервые за 30 лет могут баллотироваться в Кнессет отдельно.

Продолжающийся раскол между двумя фракциями, составляющими харедимскую партию «Яадут а-Тора», в последние дни обострился, и шансы на то, что «Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль» будут баллотироваться отдельно на предстоящих выборах, растут, сообщает а

Опрос, проведенный Maariv показал, что если две партии будут баллотироваться отдельно, «Дегель ха-Тора» получит пять мест, а «Агудат Исраэль» не преодолеет избирательный барьер. Две партии баллотировались вместе на всех выборах с 1992 года.

Они вели переговоры о совместном участии в выборах больше месяца. Но в прошлый четверг вечером «Дегель ха-Тора» отменила собрание по завещанию своего духовного лидера, 99-летнего раввина Гершона Эдельштейна. Причина заключалась в том, что ранее в тот же день Министерство образования опубликовало «призыв к предложениям» для школ присоединиться к новому «соглашению Белз» с полного согласия Белзских хасидов, входящих в состав «Агудат Исраэль».

Кризис усугубился настолько, что обе стороны не разговаривали друг с другом с прошлого четверга. «Дегель ха-Тора» даже отказался встретиться с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу, который попросил выступить в качестве посредника между двумя сторонами.

Еще одним свидетельством серьезности кризиса стало сообщение о том, что лидер ШАС Арье Дери предложил зарезервировать два места в своем списке для представителей «Агудат Исраэль», чтобы голоса партии не были потрачены впустую. Партия отказалась.

«Хватит патернализма. Мы будем баллотироваться в одиночку и преодолеем избирательный барьер, набрав больше голосов, чем «Дегель ха-Тора», — заявил в на прошлой неделе высокопоставленный чиновник «Агудат Исраэль».

«Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль» подписали соглашение перед выборами в марте 2021 года, которое должно было действовать в течение двух сроков Кнессета. Соглашение предусматривало, что на выборах 2021 года «Дегель ха-Тора» получит первое место в списке Кнессета, а «Агудат Исраэль» получит первое политическое назначение. В течение следующего срока произойдет обратное: «Агудат Исраэль» получит место №1, а «Дегель ха-Тора» получит первое место на выбор.

Лидер «Дегель ха-Тора», член Кнессета Моше Гафни, действительно оказался лидером списка в прошлом году. Но так как партия оказалась в оппозиции, то его первое место не имело никакого значения. Это, в сочетании с заявлением «Дегель ха-Тора» о том, что ее электорат больше, побудило партию потребовать, чтобы она сохранила партийное лидерство и на предстоящих выборах.

В еще одной попытке найти решение Нетаниягу в последние недели провел многочисленные встречи с лидером «Агудат Исраэль» Ицхаком Голднопфом, как сообщается, в попытке заставить Белз отложить внедрение новой системы образования до следующего года. Это, однако, обошлось бы Белзу в миллионы шекелей государственного финансирования, которое необходимо было бы компенсировать.

Сообщается, что в воскресенье обе фракции добились определенного прогресса, договорившись сформировать новые переговорные группы. В любом случае вопрос должен быть решен до 22:00 15 сентября, когда партии должны представить свои списки для участия в выборах. Кризис, однако, может дойти до предела, поскольку существуют и другие сложные проблемы, а также другие возможные решения.

В конце концов, решение «Дегель ха-Тора» будет принято раввином Эдельштейном, и, основываясь на его твердой позиции против договоренности Белза, две партии могут в конечном итоге баллотироваться отдельно впервые за 30 лет.

Ставки высоки, поскольку, если один из них не преодолеет избирательный барьер, это может в конечном итоге снизить шансы Нетаниягу на формирование правительства и повысить шансы правительства во главе с премьер-министром Яиром Лапидом или министром обороны Бени Ганцем.

Согласно сообщению 12-го канала, источники в лагере правых выразили обеспокоенность тем, что Гафни намеренно усугубляет кризис, чтобы свергнуть правительство во главе с Нетаниягу, а затем присоединиться к Ганцу. Однако Гафни отверг обвинения.

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