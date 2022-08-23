Праймериз в МЕРЕЦ: вечером будет известен победитель

Члены МЕРЕЦ выбирают во вторник не просто лидера партии, но и будущее направление ее развития, поскольку основные цели у претендентов на первое место в партии разные.

Во вторник, 23 июля, в партии МЕРЕЦ проходят праймериз, которые не только определят нового лидера, но и определят будущее направление политики партии.

18 500 зарегистрированных членов партии будут выбирать между классическими левыми позициями бывшей главы партии Зехавы Гальон и обновленным взглядом, предложенным законодателем Яиром Голаном.

Гальон — является ветераном Кнессета, она возглавляла МЕРЕЦ с 2013 по 2019 год и уходила уйти в отставку как раз из-за опасений, что Голан изменит облик партии.

Голан, бывший генерал ЦАХАЛа, хочет, чтобы МЕРЕЦ была сионистской левой партией, которая в первую очередь фокусируется на отделении от палестинцев.

В преддверии выборов 1 ноября Гальон и Голан борются за то, чтобы сменить тот вакуум, который оставил министр здравоохранения Ницан Горовиц.

Кроме лидеров будут также определены те члены МЕРЕЦ, которые пройдут в Кнессет, получив пять-шесть мест, согласно предварительным опросам.

Среди особенностей взглядов,Гальон — стремление реализовать широкую прогрессивную платформу, затрагивающую такие вопросы, как социал-демократическая экономика, права меньшинств, арабо-еврейское партнерство и дипломатическое решение национальных чаяний палестинцев.

«Мы — партия, которая видит, что все права переплетены друг с другом. Мы не говорим об «отделении от палестинцев», мы говорим о переговорах и понимании», — заявила Гальон.

Голан считает, что нынешняя концепция МЕРЕЦ является элитарной и не позволила партии полностью раскрыть свой потенциал.

Он охарактеризовал праймериз как соревнование «между мировоззрением маленьких, исключительных, способных левых, которые не хотят расти, и моим представлением о левых как о сионистских левых, как о лагере, который будет богат властью и силой, который стремится к лидерству и знает, как вести за собой».

Голан также заявил, что Мерец имеет имидж «закрытой, эксклюзивной и кислой» партии, ориентированной на Тель-Авив. Он намерен обновить и упорядочить цели Мерец, решив четко сосредоточиться на «отделении от палестинцев», что «должно стать главным лозунгом, вокруг которого будет митинговать партия».

«Когда я слышу [Яира Голана], что вопросы, которыми мы занимаемся, являются эзотерическими, это не МЕРЕЦ. Это партия «Национальное единство», — сказал Гальон, утверждая, что платформа Голана изменит ценности МЕРЕЦ.

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