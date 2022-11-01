Президент Герцог обратился к израильтянам перед выборами

«Я чувствую себя обязанным призвать всех граждан Израиля из всех слоев общества прийти на выборы», — заявил президент Ицхак Герцог.

В день выборов в Кнессет 25 созыва президент Ицхак Герцог обратился к народу Израиля, призвав граждан воспользоваться правом голоса.

Об этом сообщает Maariv.

Герцог заявил: «Я чувствую себя обязанным призвать всех граждан Израиля из всех слоев общества прийти на выборы и не отказываться от этого важного гражданского права».

Он подчеркнул, что конец избирательной системы Кнессета 25-го созыва является важной вехой, а также двойной возможностью для каждого из нас.

«Первая возможность, конечно же, касается фактической реализации самого основного и важного права, предоставленного нам демократическим режимом: права голоса. Даже в условиях, когда выборы стали тревожно частыми — пятые выборы менее чем за четыре года, — важно, чтобы мы все помнили об одном основном факте: нам досталось великое право, право, которое является краеугольным камнем каждой демократической страны.

И эта возможность действительно влиять, осуществлять демократию в самом простом, необходимом и торжественном смысле, при этом мы голосуем за партию, которая представляет нашу точку зрения, — правда, мы все воспользуемся ею. Именно по этой причине я чувствую себя обязанным призвать всех граждан Израиля со всех сторон израильского общества идти на выборы и не отказываться от осуществления этого важного гражданского права.

И еще одна важная возможность появилась в связи с окончанием избирательной кампании. За последние несколько месяцев мы все стали свидетелями проявления заметного роста физического и словесного насилия на местах и ​​в социальных сетях. Дискурс стал более экстремальным, дерзким и вопиющим, что должно беспокоить всех нас.

Момент времени, в котором мы находимся, является хорошей возможностью изменить направление и принять поведение, основанное на умеренности, ответственности и уважении. Давайте воспользуемся окончанием демократического процесса на выборах, чтобы еще раз напомнить себе, что те, кто думает иначе, чем мы, не являются врагами, равно как и те, кто поддерживает партию, которая представляет мнения и взгляды, с которыми мы не согласны.

Нас как народ, как общество и как страну ждут сложные и значительные вызовы даже на следующий день после выборов. У нас нет лучшего способа справиться с ними, кроме сплоченности Израиля и нашего сильного духа как общества. Для того чтобы нам удалось укрепить сплоченность, в которой мы так отчаянно нуждаемся, мы все должны помнить — то, что нас объединяет, важнее того, что нас разъединяет.

Израильская демократия и общество важны для всех нас, и выборы в Кнессет могут и должны стать основой для их укрепления.

Мы выразим нашу веру в демократический процесс, прежде всего, реализуя свое право голоса, а также помогая в оптимальном осуществлении процедуры, выражая при этом доверие и уважая ее результаты — какими бы они ни были.

Есть один базовый факт, который не забудет никакая предвыборная кампания, какой бы бурной она ни была: у нас есть страна, в которой мы будем жить вместе. И быть вместе действительно самый важный выбор, который мы можем сделать.

Ранее Курсор писал, что Герцог обратился к американским евреям накануне выборов в Израиле.

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