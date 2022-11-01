Режим повышенной безопасности: какие меры приняты перед выборами

В Иудее и Самарии ввели всеобщий карантин в связи с угрозой терактов. Полиция и силовики находятся в режиме повышенной готовности в день выборов.

Силы безопасности ввели режим повышенной готовности в связи с выборами.

: в Иудее и Самарии ввели всеобщий карантин

Полиция также готовится ко дню выборов с усиленными силами. Тем временем операции ЦАХАЛа в Иудее и Самарии продолжаются, арестованы восемь лиц, разыскиваемых за террористическую деятельность.

Чтобы предотвратить попытки террористических организаций повлиять на повестку дня выборов и не допустить терактов, на фоне недавней эскалации в Иудее и Самарии объявлен режим повышенной безопасности.

По сравнению с выборами в предыдущие годы, когда основная угроза терроризма и ракетных обстрелов ожидалась из сектора Газа, сейчас внимание приковано к палестинской арене.

Начиная с полуночи понедельника и до полного окончания избирательного процесса закрыты все пропускные пункты в Иудее и Самарии. Закрытие включает в себя также КПП в секторе Газа, кроме неотложных медицинских случаев и гуманитарных ситуаций, при условии одобрения координатора правительственных операций на территориях.

Полиция также усиленно готовится ко дню выборов и продолжает находиться в состоянии боевой готовности, не отменявшейся с праздников Тишрей.

Поскольку в полицию и ШАБАК поступают сообщения о готовящихся атаках, в день выборов полиция обратилась к гражданам, имеющим право на ношение оружия, носить его с собой и проявлять максимальную бдительность.

Ранее Курсор писал, что Герцог обратился к американским евреям накануне выборов в Израиле.

Также Курсор информировал о том, сколько израильтян не верят в честные результаты выборов.