Режим повышенной безопасности: какие меры приняты перед выборами

Силы безопасности ввели режим повышенной готовности в связи с выборами.
: в Иудее и Самарии ввели всеобщий карантин
Полиция также готовится ко дню выборов с усиленными силами. Тем временем операции ЦАХАЛа в Иудее и Самарии продолжаются, арестованы восемь лиц, разыскиваемых за террористическую деятельность.
Чтобы предотвратить попытки террористических организаций повлиять на повестку дня выборов и не допустить терактов, на фоне недавней эскалации в Иудее и Самарии объявлен режим повышенной безопасности.
По сравнению с выборами в предыдущие годы, когда основная угроза терроризма и ракетных обстрелов ожидалась из сектора Газа, сейчас внимание приковано к палестинской арене.
Начиная с полуночи понедельника и до полного окончания избирательного процесса закрыты все пропускные пункты в Иудее и Самарии. Закрытие включает в себя также КПП в секторе Газа, кроме неотложных медицинских случаев и гуманитарных ситуаций, при условии одобрения координатора правительственных операций на территориях.
Полиция также усиленно готовится ко дню выборов и продолжает находиться в состоянии боевой готовности, не отменявшейся с праздников Тишрей.
Поскольку в полицию и ШАБАК поступают сообщения о готовящихся атаках, в день выборов полиция обратилась к гражданам, имеющим право на ношение оружия, носить его с собой и проявлять максимальную бдительность.
Ранее Курсор писал, что Герцог обратился к американским евреям накануне выборов в Израиле.
Также Курсор информировал о том, сколько израильтян не верят в честные результаты выборов.