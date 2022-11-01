Результаты экзитполов: появились первые комментарии политиков

23:33, Сегодня
Выборы в Кнессет, Новости Израиля, Политика
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Фото: David Cohen/Flash90

“Ликуд” начинает осторожно праздновать победу, тогда как в «Еш Атид» предлагают дождаться официальных результатов голосования.

Израильские политики сделали первые комментарии после опубликования результатов экзитполов по итогам выборов Кнессет.

Об этом пишет 9tv.co.il.

Так, в “Ликуде” начинают осторожно праздновать победу. В частности, депутат Кнессета Мири Регев заявила, что нужно дождаться официальных результатов.

«Если ничего не изменится, следующим премьер-министром станет Биньямин Нетаниягу. Мы сформируем крепкое правительство. Народ высказал свое мнение», — сказала политик.

Ее однопартиец Дани Данон, в свою очередь, отметил, что после многих лет политической нестабильности граждане Израиля проголосовали «за национальное правительство, которое восстановит безопасность и нормальную власть в стране.

«В ближайшие дни мы создадим стабильное и сильное правительство, которое будет работать на благо всех граждан Израиля», — сказал политик.

«Это достижение является победой для национального лагеря. Теперь мы с нетерпением ждем официальных результатов, чтобы с Божьей помощью создать правое, национальное, еврейское и сионистское правительство», — сказал Смотрич.

В то же время высокопоставленные лица из «Еш Атида», несмотря на разочаровывающие результаты экзитполов, не теряют оптимизма, уверяя, что «к утру результаты изменятся».

«Прошу дождаться официальных результатов. Мы уже были в похожей истории. Еще не понятно, что происходит в арабских населенных пунктах и пройдет ли «Балад». Ничего еще не закончено, потому что высокая явка в арабском секторе полностью меняет всю картину. Я надеюсь, что мы получим больше мандатов. Это еще не конец», — сказал министр социального обеспечения Меир Коэн.

Ждать официального объявления итогов голосования лаконично предлагают и в МЕРЕЦ. В свою очередь председатель партии “Хадаш” Айман Уда был более многословен.

“Будем надеяться, что Бен-Гвиру вместе с Нетаниягу не удастся сформировать правительство, и фашизм не пройдет. Нужно дождаться официальных результатов. Будем надеяться, что они улучшатся», — сказал политик.

Как сообщал Курсор, победу на выборах в Кнессет получил «Ликуд». Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведенных четырьмя телеканалми.

Также Курсор информировал о том, что в «Ликуд» призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе.

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