Результаты экзитполов: появились первые комментарии политиков

“Ликуд” начинает осторожно праздновать победу, тогда как в «Еш Атид» предлагают дождаться официальных результатов голосования.

Израильские политики сделали первые комментарии после опубликования результатов экзитполов по итогам выборов Кнессет.

Об этом пишет 9tv.co.il.

Так, в “Ликуде” начинают осторожно праздновать победу. В частности, депутат Кнессета Мири Регев заявила, что нужно дождаться официальных результатов.

«Если ничего не изменится, следующим премьер-министром станет Биньямин Нетаниягу. Мы сформируем крепкое правительство. Народ высказал свое мнение», — сказала политик.

Ее однопартиец Дани Данон, в свою очередь, отметил, что после многих лет политической нестабильности граждане Израиля проголосовали «за национальное правительство, которое восстановит безопасность и нормальную власть в стране.

«В ближайшие дни мы создадим стабильное и сильное правительство, которое будет работать на благо всех граждан Израиля», — сказал политик.

Тем временем «религиозные сионисты» откровенно ликуют. Председатель третьей по количеству парламентариев партии Бецалель Смотрич заявил, что сегодня «Религиозный сионизм» творит историю». «Это достижение является победой для национального лагеря. Теперь мы с нетерпением ждем официальных результатов, чтобы с Божьей помощью создать правое, национальное, еврейское и сионистское правительство», — сказал Смотрич.

В то же время высокопоставленные лица из «Еш Атида», несмотря на разочаровывающие результаты экзитполов, не теряют оптимизма, уверяя, что «к утру результаты изменятся».

«Прошу дождаться официальных результатов. Мы уже были в похожей истории. Еще не понятно, что происходит в арабских населенных пунктах и пройдет ли «Балад». Ничего еще не закончено, потому что высокая явка в арабском секторе полностью меняет всю картину. Я надеюсь, что мы получим больше мандатов. Это еще не конец», — сказал министр социального обеспечения Меир Коэн.

Ждать официального объявления итогов голосования лаконично предлагают и в МЕРЕЦ. В свою очередь председатель партии “Хадаш” Айман Уда был более многословен.

“Будем надеяться, что Бен-Гвиру вместе с Нетаниягу не удастся сформировать правительство, и фашизм не пройдет. Нужно дождаться официальных результатов. Будем надеяться, что они улучшатся», — сказал политик.

Как сообщал Курсор, победу на выборах в Кнессет получил «Ликуд». Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведенных четырьмя телеканалми.

Также Курсор информировал о том, что в «Ликуд» призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе.