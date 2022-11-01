Экзитполы: Ликуд набрал большинство голосов на выборах в Кнессет

Голосование закончилось ровно в 22:00. Уже известны результаты опросов на выходе из избирательных участков.

Победу на выборах в Кнессет получил «Ликуд».

Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведенных четырьмя телеканалми.

Так, согласно результатам опроса на выходе из избирательных участков, блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, получит от 30 до 31 мандата в новом парламенте.

Второе место, согласно данным социологов, набирает партия действующего премьер-министра Яира Лапида «Еш Атид», которая в новом Кнессете будет представлена 22-24 депутатами.

Замыкает тройку лидеров Религиозный сионизм, который, по данным социологов, будет насчитывать от 12 до 15 мандатов.

В целом, согласно информации разных экзитполов, голоса распределились следующим образом:

14 Канал:

Ликуд — 31 мандат;

Еш Атид — 23:

Религиозный сионизм — 12;

Кахоль Лаван — 11;

ШАС — 10;

Яхадут ха-Тора — 8;

НДИ — 6;

Авода — 6;

Мерец — 5;

Хадаш Тааль — 4;

РААМ — 4.

Государственная вещательная корпорация «Кан»:

Ликуд — 30 мандатов;

Еш Атид — 22:

Религиозный сионизм — 15;

Кахоль Лаван — 13;

ШАС — 10;

Яхадут ха-Тора — 7;

НДИ — 5;

Авода — 5;

Мерец — 5;

Хадаш Тааль — 4;

РААМ — 4.

Телеканал «Кешет»:

Ликуд — 30 мандатов;

Еш Атид — 24:

Религиозный сионизм — 14;

Кахоль Лаван — 11;

ШАС — 10;

Яхадут ха-Тора — 7;

Авода — 6;

МЕРЕЦ — 5;

НДИ — 4;

Мерец — 5;

Хадаш Тааль — 4;

РААМ — 4.

Телеканал «Решет»:

Ликуд — 31 мандат;

Еш Атид — 24:

Религиозный сионизм — 14;

Кахоль Лаван — 12;

ШАС — 10;

Яхадут ха-Тора — 7;

Авода — 5;

РААМ — 5;

МЕРЕЦ — 4;

НДИ — 4;

Хадаш Тааль — 4.

Как известно, для попадания в Кнессет политической силе необходимо набрать не менее 2% голосов.

Как сообщал Курсор, генеральный директор Центральной избирательной комиссии Орли Адес сказала, что во время голосования расследуются несколько нарушений. Так, в ультраортодоксальном Бейтар-Иллите, недалеко от Иерусалима, секретарь избирательного участка сказал жителям голосовать за определенную партию.

В друзской деревне Ярка на севере Израиля, где на предыдущих выборах поступали сообщения о нарушениях, полиция расследует два случая предполагаемой кражи конвертов с бюллетенями. Сообщается, что несколько человек пришли на избирательный участок и взяли большое количество конвертов, сказала Адес, добавив, что весь комитет, обслуживающий участок в Ярке, может быть заменен.

Расследуются еще пять инцидентов, продолжила она. Так, люди на избирательных участках в разных местах сообщают, что их имена уже были вычеркнуты из списка имеющих право голоса, когда они прибыли на место.

Также Курсор информировал о том, что процент проголосовавших на выборах в Кнессет по состоянию на 12:00 составлял 28,4%. Это самый высокий показатель с момента выборов 1999 года. Кроме того, это на 2% больше, чем на предыдущих выборах.