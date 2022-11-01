Экзитполы: Ликуд набрал большинство голосов на выборах в Кнессет

Победу на выборах в Кнессет получил «Ликуд».
Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведенных четырьмя телеканалми.
Так, согласно результатам опроса на выходе из избирательных участков, блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, получит от 30 до 31 мандата в новом парламенте.
Второе место, согласно данным социологов, набирает партия действующего премьер-министра Яира Лапида «Еш Атид», которая в новом Кнессете будет представлена 22-24 депутатами.
Замыкает тройку лидеров Религиозный сионизм, который, по данным социологов, будет насчитывать от 12 до 15 мандатов.
В целом, согласно информации разных экзитполов, голоса распределились следующим образом:
14 Канал:
- Ликуд — 31 мандат;
- Еш Атид — 23:
- Религиозный сионизм — 12;
- Кахоль Лаван — 11;
- ШАС — 10;
- Яхадут ха-Тора — 8;
- НДИ — 6;
- Авода — 6;
- Мерец — 5;
- Хадаш Тааль — 4;
- РААМ — 4.
Государственная вещательная корпорация «Кан»:
- Ликуд — 30 мандатов;
- Еш Атид — 22:
- Религиозный сионизм — 15;
- Кахоль Лаван — 13;
- ШАС — 10;
- Яхадут ха-Тора — 7;
- НДИ — 5;
- Авода — 5;
- Мерец — 5;
- Хадаш Тааль — 4;
- РААМ — 4.
Телеканал «Кешет»:
- Ликуд — 30 мандатов;
- Еш Атид — 24:
- Религиозный сионизм — 14;
- Кахоль Лаван — 11;
- ШАС — 10;
- Яхадут ха-Тора — 7;
- Авода — 6;
- МЕРЕЦ — 5;
- НДИ — 4;
- Мерец — 5;
- Хадаш Тааль — 4;
- РААМ — 4.
Телеканал «Решет»:
- Ликуд — 31 мандат;
- Еш Атид — 24:
- Религиозный сионизм — 14;
- Кахоль Лаван — 12;
- ШАС — 10;
- Яхадут ха-Тора — 7;
- Авода — 5;
- РААМ — 5;
- МЕРЕЦ — 4;
- НДИ — 4;
- Хадаш Тааль — 4.
Как известно, для попадания в Кнессет политической силе необходимо набрать не менее 2% голосов.
Как сообщал Курсор, генеральный директор Центральной избирательной комиссии Орли Адес сказала, что во время голосования расследуются несколько нарушений. Так, в ультраортодоксальном Бейтар-Иллите, недалеко от Иерусалима, секретарь избирательного участка сказал жителям голосовать за определенную партию.
В друзской деревне Ярка на севере Израиля, где на предыдущих выборах поступали сообщения о нарушениях, полиция расследует два случая предполагаемой кражи конвертов с бюллетенями. Сообщается, что несколько человек пришли на избирательный участок и взяли большое количество конвертов, сказала Адес, добавив, что весь комитет, обслуживающий участок в Ярке, может быть заменен.
Расследуются еще пять инцидентов, продолжила она. Так, люди на избирательных участках в разных местах сообщают, что их имена уже были вычеркнуты из списка имеющих право голоса, когда они прибыли на место.
Также Курсор информировал о том, что процент проголосовавших на выборах в Кнессет по состоянию на 12:00 составлял 28,4%. Это самый высокий показатель с момента выборов 1999 года. Кроме того, это на 2% больше, чем на предыдущих выборах.