Шакед попросила прощения у своих сторонников накануне Рош ха-Шана

Министр внутренних дел Айелет Шакед накануне Рош ха-Шана принесла извинения своим сторонникам за присоединение к процессу формирования нынешнего правительства.

Об этом сообщает inn.co.il.

По словам Шакед, немногим более года назад она делала все, чтобы исчерпать возможности создания правого правительства.

«Я приняла самое сложное решение в своей общественной жизни — поддержала Беннета как лидера партии и вошла в правительство. Дилемма между продолжением избирательных туров и созданием альтернативного правительства разрывала меня на части. … Единственное, что стояло перед моими глазами при принятии решения, это то, что правильно для Государства Израиль», — сказала Шакед.

Она добавила, что это решение задело многих из ее сторонников.

«Некоторые из вас не хотели этого правительства и моего членства в нем. Это решение разбило миллионы сердец людей, которые поддерживали нас в течение десяти лет, которые были с нами на протяжении всего пути. … Сегодня я прошу прощения у своих сторонников, у моей любимой публики, чье сердце было разбито, когда я включилась в процесс формирования правительства. Я верю, что вы найдете в своем сердце место, чтобы простить меня», — сказала министр.

Как сообщал Курсор, министр внутренних дел Айелет Шакед, как сообщается, уже близка к новому политическому партнерству после того, как разошлась с Йоазом Хенделем.

Шакед, унаследовавшая бразды правления «Яминой» от Нафтали Беннета после того, как тот решил сделать перерыв в политике, в июле присоединилась к фракции Хенделя «Дерех Эрец», чтобы сформировать новую партию «Сионистский дух».

Ранее Курсор писал о том, что министр финансов Авигдор Либерман раскритиковал партию ШАС за ее предвыборную кампанию под названием «Мы жаждем перемен».