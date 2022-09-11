СМИ: Шакед возвращается в «Еврейский дом» после распада союза с Хенделем

Министр внутренних дел Айелет Шакед, как сообщается, уже близка к новому политическому партнерству через несколько часов после того, как разошлась с Йоазом Хенделем.
Шакед, унаследовавшая бразды правления «Яминой» от Нафтали Беннета после того, как тот решил сделать перерыв в политике, в июле присоединилась к фракции Хенделя «Дерех Эрец», чтобы сформировать новую партию «Сионистский дух».
По сообщению общественного вещателя Kan, Шакед, начавшая свой политический путь с Беннетом в «Еврейском доме», ведет переговоры о возвращении в партию и возглавит ее на следующих выборах.
Kan сообщает, что Шакед займет первое место в традиционной религиозно-сионистской партии, а ее нынешний глава Йосси Бродный займет второе место.
Остается под вопросом, удастся ли такому партнерству преодолеть избирательный барьер 1 ноября.
Ранее «Курсор» писал о том, что министр финансов Авигдор Либерман раскритиковал партию ШАС за ее предвыборную кампанию под названием «Мы жаждем перемен».
Напомним, что Либерман заявил, что Нетаниягу отравляет всю политическую систему Израиля и обвинил председателя «Ликуда» в попытке очернить его имя.
Также мы сообщали о результатах нового опроса, который показал, сколько мест не хватает Нетаниягу для формирования коалиции.