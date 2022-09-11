СМИ: Шакед возвращается в «Еврейский дом» после распада союза с Хенделем

Остается под вопросом, удастся ли новому партнерству с участием Шакед преодолеть избирательный барьер 1 ноября.

Министр внутренних дел Айелет Шакед, как сообщается, уже близка к новому политическому партнерству через несколько часов после того, как разошлась с Йоазом Хенделем.

Шакед, унаследовавшая бразды правления «Яминой» от Нафтали Беннета после того, как тот решил сделать перерыв в политике, в июле присоединилась к фракции Хенделя «Дерех Эрец», чтобы сформировать новую партию «Сионистский дух».

По сообщению общественного вещателя Kan, Шакед, начавшая свой политический путь с Беннетом в «Еврейском доме», ведет переговоры о возвращении в партию и возглавит ее на следующих выборах.

Kan сообщает, что Шакед займет первое место в традиционной религиозно-сионистской партии, а ее нынешний глава Йосси Бродный займет второе место.

Остается под вопросом, удастся ли такому партнерству преодолеть избирательный барьер 1 ноября.

Ранее «Курсор» писал о том, что министр финансов Авигдор Либерман раскритиковал партию ШАС за ее предвыборную кампанию под названием «Мы жаждем перемен».

Напомним, что Либерман заявил, что Нетаниягу отравляет всю политическую систему Израиля и обвинил председателя «Ликуда» в попытке очернить его имя.

Также мы сообщали о результатах нового опроса, который показал, сколько мест не хватает Нетаниягу для формирования коалиции.