Шикли и Силман смогут баллотироваться на выборах в Кнессет — Верховный суд

В воскресенье, 9 октября, Верховный суд принял петицию партии «Ликуд» и постановил, что Амихаю Шикли будет разрешено баллотироваться от партии «Ликуд» в Кнессет 25-го созыва.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что восемь судей в коллегии вынесли решение в пользу Шикли. Судья Офер Гросскопф выступил против утверждения кандидатуры Шикли.

«Я приветствую решение судей, справедливость восторжествовала. Теперь я с нетерпением жду победы «Ликуда» и национального лагеря», — сказал Шикли после заседания.

Между тем, Идит Силман и партия БАЛАД также смогут принять участие в выборах после того, как судьи раскритиковали дисквалификацию политсилы Центральной избирательной комиссией, а также петицию, поданную партией МЕРЕЦ против кандидатуры Силмана.

Как сообщал Курсор, в сентябре Центральная избирательная комиссия постановила, что бывший израильский депутат Амихай Шикли не может баллотироваться на выборах 1 ноября в качестве члена списка правой партии «Ликуд». Решение было автоматически передано в Верховный суд для вынесения окончательного решения.

25 апреля Шикли был объявлен перебежчиком из правой партии «Ямина», что в соответствии с израильским законодательством может помешать ему баллотироваться на выборах с любой партией, которая в настоящее время находится в Кнессете. Однако Шикли попытался избежать этой правовой лазейки, подав в отставку.

Также Курсор информировал о том, что партия БАЛАД сможет участвовать в выборах в Кнессет. На заседании Верховного суда 9 октября рассмотрели соответствующее постановление и объявили положительное решение для политсилы.