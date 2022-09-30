Судья запретил депутату-перебежчику из Ямины баллотироваться от Ликуда

25 апреля Амихай Шикли был объявлен перебежчиком из правой партии «Ямина», что в соответствии с израильским законодательством усложняет его участие в предстоящих выборах.

Бывший израильский депутат Амихай Шикли не сможет баллотироваться на выборах 1 ноября в качестве члена списка правой партии «Ликуд», постановил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны и судья БАГАЦ Ицхак Амит. Решение автоматически передается в Верховный суд для вынесения окончательного решения, сообщает Israel Hayom.

25 апреля Шикли был объявлен перебежчиком из правой партии «Ямина», что в соответствии с израильским законодательством может помешать ему баллотироваться на выборах с любой партией, которая в настоящее время находится в Кнессете. Однако Шикли попытался избежать этой правовой лазейки, подав в отставку.

Согласно израильскому законодательству, если депутат уходит в отставку сразу после того, как его объявили дезертиром, он не будет подвергаться обычно применяемым санкциям. В законе не уточняется, что означает «немедленно», и Шикли подал заявление об отставке 12 июля.

Затем лидер «Ликуда» Биньямин Нетаниягу поставил Шикли на 14-е место в партийном списке. До этого были сообщения о том, что Шикли собирается создать свою собственную партию, что вызвало опасения «Ликуда» в том, что он отберет голоса у правых партий, а затем не преодолеет избирательный барьер, потратив таким образом бюллетени.

Депутат Габи Ласки от левой партии МЕРЕЦ подала петицию в ЦИК, утверждая, что Шикли не ушел в отставку достаточно рано, чтобы ему было разрешено баллотироваться по другому списку. ЦИК согласился с Ласки и постановил, что Чикли не может баллотироваться от «Ликуда».

МЕРЕЦ приветствовал это как «большое достижение», отметив: «Мы продолжим охранять чистоту выборов и будем сторожевым псом против политической коррупции». Однако партия Нетаниягу заявила в своем заявлении, что считает это решение «абсурдным и наносящим серьезный ущерб демократии». Он добавил, что партия планирует обжаловать это решение в Высшей судебной палате.

Точно так же МЕРЕЦ подает прошение в ЦИК с требованием запретить Идит Сильман баллотироваться от «Ликуда» после того, как она заняла 16-е место в списке. Она также вышла из партии «Ямина», которую тогда возглавлял бывший премьер-министр Нафтали Беннет, что, по сути, помогло свергнуть правительство.

Ранее Курсор писал, что ЦИК запретила БАЛАДу участвовать в выборах в Кнессет, но все может измениться. Центральная избирательная комиссия запретила партии БАЛАД принимать в выборах в Кнессет 25-го созыва. 9 членов комитета проголосовали за запрет, а 5 – против.

Опрос: блок Нетаниягу теряет голоса, а его противники в плюсе. За месяц до выборов опросы до сих пор не могут точно определить, кто возглавит страну.

Курсор сообщал, что депутаты Ликуда заявила, что помешают любому правительству, у которого Ганц будет первым в ротации.

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