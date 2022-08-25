Ширли Пинто поделилась подробностями, почему покинула Ямину и Шакед

В четверг депутат Кнессета Ширли Пинто рассказала о причинах, почему она покинула партию «Ямина».
Пинто рассказала, что новый лидер партии Айелет Шакед готова помочь лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу сформировать правительство после выборов.
После выхода из Ямины, Ширли Пинто присоединилась к новой партии «Национальное единство» в понедельник.
Шакед сформировала партию «Сионистский дух», а Пинто заявила, что после разговора с Шакед «поняла, что, очевидно, она поможет добыть 61 мандат для Нетаниягу».
«После четырех лет выборов нам нужно не узкое правительство, а разнообразная коалиция», — уверена Ширли Пинто.
Предстоящие выборы станут пятыми за этот короткий период из-за того, что в результате последовательных голосований Кнессет зашел в тупик, а ни один блок не смог сформировать правительства большинства.
«Наша цель — обеспечить стабильность для граждан Израиля и создать широкое правительство», — сказала Пинто в четверг.
Ранее «Курсор» писал про расследование о вмешательстве ПА в выборы: Ликуд предъявил требование к генпрокурору.
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