Ширли Пинто поделилась подробностями, почему покинула Ямину и Шакед

О причинах своего ухода из Ямины сообщила депутат Ширли Пинто. «Нам нужно не узкое правительство, а разнообразная коалиция», — заявила она.

В четверг депутат Кнессета Ширли Пинто рассказала о причинах, почему она покинула партию «Ямина».

Пинто рассказала, что новый лидер партии Айелет Шакед готова помочь лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу сформировать правительство после выборов.

После выхода из Ямины, Ширли Пинто присоединилась к новой партии «Национальное единство» в понедельник.

Шакед сформировала партию «Сионистский дух», а Пинто заявила, что после разговора с Шакед «поняла, что, очевидно, она поможет добыть 61 мандат для Нетаниягу».

«После четырех лет выборов нам нужно не узкое правительство, а разнообразная коалиция», — уверена Ширли Пинто.

Предстоящие выборы станут пятыми за этот короткий период из-за того, что в результате последовательных голосований Кнессет зашел в тупик, а ни один блок не смог сформировать правительства большинства.

«Наша цель — обеспечить стабильность для граждан Израиля и создать широкое правительство», — сказала Пинто в четверг.

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