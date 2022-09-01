Согласно опросу, Бен-Гвир получает больше поддержки населения

Растущую поддержку Бен-Гвира населением отмечает недавний опрос. Стало известно, что только 48% респондентов не хотят видеть его на посту министра.

На фоне роста поддержки ультраправого депутата, менее половины израильтян категорически против того, чтобы член парламента Итамар Бен-Гвир получил пост министра в новом правительстве 25-го созыва.

На вопрос о том, хотели бы они видеть Бен-Гвира на посту министра, 48% участников последнего опроса ответили «нет», в то время как 27% ответили «да», 17% ответили, что им все равно, а остальные 8% «не знают».

Бен-Гвир, возглавляющий радикальную партию «Оцма Иегудит» и являющийся учеником покойного раввина Меира Кахане, на прошлой неделе договорился, что будет участвовать в предстоящих выборах вместе с коллегой по крайне правому лагерю Бецалелем Смотричем из партии «Религиозный сионизм». Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу, который стремится вернуться к власти на выборах 1 ноября, помог заключить эту сделку.

Согласно опросу, оппозиционный правый религиозный блок Нетаниягу, в который входит объединенный блок Смотрича — Бен-Гвира, получит 59 мест, что на два меньше необходимого для большинства количества. Партии, поддерживающие уходящее правительство, получили 56 мест в этом опросе, а Объединенный список получил пять мест.

«Сионистский дух» министра внутренних дел Айелет Шакед получил 4 места, Ликуд — 32, «Еш Атид» — 24, «Национальное единство» — 13, Религиозный сионизм — «Оцма Йегудит» — 12 мест, ШАС — 8, Объединенный иудаизм Торы — 7, «Исраэль Бейтену» — 6, Авода — 5, Объединенный список — 5, МЕРЕЦ — 4, РААМ — 4 места.

В опросе приняли участие 704 респондента, погрешность составила 3,7%.

Ранее Курсор писал, что заместитель министра образования заявил об уходе из политики.

Также мы сообщали, что Авода и МЕРЕЦ подписали соглашение о разделе голосов. Партии «Авода» и Мерец» решили подписать соглашение о разделении голосов в преддверии выборов в Кнессет, которые пройдут в ноябре.