Заместитель министра образования заявил об уходе из политики

О планах покинуть политику и не выставлять свою кандидатуру на выборах в правительство заявил Меир Ицхак Халеви, который отказался занять 13-е место в списке партии Саара-Ганца.

Заместитель министра образования Меир Ицхак Халеви, который входил в объединенную партию Саара-Ганца «Кахоль-Лаван»- «Тиква Хадаша» объявил, что уходит из политики и не будет добиваться места в Кнессете следующего созыва.

Халеви вошел в предыдущий Кнессет как член фракции «Тиква Хадаша» министра юстиции Гидеона Саара, которая недавно образовала с «сине-белыми» партию «Национальное единство».

Сообщается, что Халеви было предложено 13-е место в избирательном списке новой партии на выборах, запланированных на 1 ноября, но его не устроило это предложение, и он отказался баллотироваться.

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