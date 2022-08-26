Стало известно, с какой целью Нетаниягу провел встречу с Бен-Гвиром и Смотричем

Глава оппозиции принял лидеров «Оцма Иегудит» и «Религиозного сионизма» в своем доме в Кейсарии и призвал их воссоединиться перед выборами.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пригласил крайне правых депутатов Кнессета Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича на встречу в пятницу, чтобы их партии «Оцма Иехудит» и «Религиозный сионизм» баллотировались по общему списку на выборах 1 ноября.

Согласно 12 каналу, депутат Кнессета от «Ликуда» Ярив Левин, считающийся правой рукой Нетаниягу в Кнессете, также должен был принять участие во встрече в доме лидера партии в Кейсарии.

Заявлений от политиков о встрече, о которой широко писали все ивритоязычные СМИ, не поступало.

Нетаниягу призвал крайне правые партии снова объединиться, предупредив, что только совместная работа гарантирует и прохождение в Кнессет, и предотвращение потери голосов. Ожидается, что обе фракции поддержат его попытку вернуть себе пост премьер-министра. Кроме того, лидеру «Ликуда», вероятно, потребуется любая возможная поддержка, чтобы получить большинство в 120-местном Кнессете.

Опросы, опубликованные в среду, показали, что партия Бен-Гвира «Оцма Иегудит» быстро становится одной из крупнейших партий страны, даже несмотря на то, что он сопротивляется просьбам объединиться с правой фракцией «Религиозный сионизм».

Опросы, проведенные тремя главными израильскими СМИ, дали «Оцме Иехудит» от восьми до девяти мест на выборах, что является ошеломляющим результатом для Бен-Гвира, чья жесткая идеология до недавнего времени считалась далеко за пределами мейнстрима израильской политики.

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