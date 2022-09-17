Фрейдж заявил, что «Балад» еще удивит на выборах

Практически в последний момент перед завершением подачи партийных списков на выборы в Кнессет “Балад” решил баллотироваться самостоятельно.

Планировалось, что «Балад» и «Объеденный список» пойдут на выборы вместе с другими арабскими партиями “Хадаш” и “Тааль”, но неожиданно для всех — у них произошел раскол. Ожидается, что из-за этого часть голосов арабского сектора “сгорит”, и правому блоку будет легче достичь показателя в 61 депутатский мандат и, соответственно, создать коалицию и сформировать правительство.

Об этом сообщает «7 канал».

Однако министр регионального сотрудничества Иссауи Фрейдж, который решил уйти из политики, видит позитив в том, что “Балад” решил баллотироваться отдельно. Он считает, что партия удивит на выборах.

“Меня это не удивило, я наблюдал за этим, арабское общество переживает интересное развитие. То, что произошло — это хорошо”, — заявил Фредж.



Ранее «Курсор» писал о том, что в партии ТААЛ злостно отреагировали на решение арабских партий объединиться.

Также мы сообщали, что лидер «Балад» назвал виновного в расколе его партии с «Объединенным списком». Аналитики попытались выяснить, будет ли этот шаг более выгодным для лидера оппозиции Биньямина Нетаньягу или Лапида.

Кроме того, было сообщение о том, как раскол Объединенного списка повлиял на расстановку сил. Пока ни один блок не смог получить большинство в 61 место в двух опросах.