Сторонники Лапида заманивают арабов на выборы, запугивая Бен-Гвиром и Нетаниягу — СМИ

Сторонники премьер-министра Яира Лапида используют новую тактику для более активного участия арабов в голосовании на предстоящих выборах в Кнессет.

Об этом сообщает 9tv.co.il.

Отмечается, что представители «Еш атида» в последние недели активно посещают арабские населенные пункты, особенно на севере Израиля. В разговорах партийцы агитируют местных жителей прийти на выборы и проголосовать, при этом необязательно за «Еш атид».

«Эмиссары партии будут не против, если голос будет отдан за арабские партии. Главное, с их точки зрения, — увеличить явку. Малое количество проголосовавших может дать дополнительные голоса крупным партиям, а самой большой фракцией в Кнессете ожидаемо станет Ликуд», — говорится в материале.

При этом члены «Еш атида» стараются убедить израильских арабов в том, что последнее правительство за год с небольшим сделало для арабского сектора больше, чем Биньямин Нетаньягу за все свое пребывание на посту премьер-министра.

«Если вы не пойдете голосовать, то Нетаниягу сформирует правительство с Бен-Гвиром в качестве министра, что нанесет вам ущерб», — говорят они местным жителям.

Как известно, последние опросы показывают, что в арабском обществе ожидается явка на уровне 39%. Также выяснилось, что около 15% решивших прийти на выборы все еще не определились, кому отдать свой голос. Большинство планируют сделать это в пользу «Раам».

Как сообщал Курсор, если правящая коалиция не сложится, Лапид продолжит единолично возглавлять правительство и на протяжении следующего избирательного цикла.

Так, согласно израильскому закону, премьер-министром, в том числе сменным по ротации, может быть только депутат Кнессета. Нафтали Беннет не баллотируется в Кнессет 25 созыва, поэтому после выборов он покинет и пост сменного премьер-министра.

Ранее Курсор писал, что опрос показал, что блок Нетаниягу проиграет, если Шакед выйдет из гонки. «Еврейский дом» может не пройти избирательный барьер, и если он выпадет, то партия Ликуд, возглавляемая Нетаниягу, тоже проиграет.