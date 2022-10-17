Смотрич опасается, что Нетаниягу может сформировать правительство с Ганцем

Бецалель Смотрич опасается, что, если он не получит больше мест, чем Ганц, Нетаниягуу оставит Религиозную сионистскую партию в оппозиции.

Председатель Религиозно-сионистской партии, депутат Кнессета Бецалель Смотрич опасается, что в ночь выборов Биньямин Нетаниягу обратится к нынешнему министру обороны Бени Ганцу (Лагерь государственников) с просьбой сформировать правительство, оставив Религиозно-сионистскую партию в оппозиции, сообщает 7Israel National News.

«Нетаниягу говорит четко и стремится к правому правительству, однако я не обманываю себя. Я знаю, что на следующий день после выборов в СМИ начнется сумасшедшая кампания, и, возможно, международные органы попытаются создать ситуацию, вынуждающую Нетаниягу присоединиться к левым и Ганц», — пояснил Смотрич в интервью 12-му каналу.

«Результатом будет то, что мы не будем реформировать систему правосудия и мы не улучшим управление, мы не победим терроризм и не восстановим безопасность. махнуть будет невозможно. Если нас станет меньше, можно будет решить пойти налево», — добавил он.

По его словам, «кое-что случалось и раньше, и я всегда остаюсь на «безопасной стороне». демократия».

«Если мы получим 15 или 16 мандатов, обязательно будет правое правительство, и «Ликуд» не пойдет с Ганцем. У нас также будет легитимность для получения значительных портфелей. Важны оборона, финансы, транспорт и правосудие. портфелей. Знаете что? Наша партия получит три, четыре, пять министерств, и вместе мы создадим изменения», — сказал Смотрич.

Ранее Курсор сообщал, что Нетаниягу решил разгромить Шакед на последнем отрезке кампании. По сообщению СМИ, «Ликуд» опасается потери голосов критически настроенных правых, если партия «Еврейский дом» потерпит поражение на выборах.

Курсор публиковал данные опроса: сколько мандатов получит Нетаниягу, если призовет голосовать за «Еврейский дом». Газовое соглашение с Ливаном, вызвавшее политическую напряженность на фоне волны терактов привело к незначительному изменению распределения голосов избирателей в преддверии выборов в Кнессет 25-го созыва.

Все зависит о вас: к чему призвал Нетаниягу своих сторонников. Лидер оппозиции Беньямин Нетаниягу надеется, что его сторонники в полном составе придут на избирательные участки во время предстоящих выборов.

Напомним, мы писали, что Лапид сокращает разрыв с Нетаниягу.