«Паталогический лжец» Нетаниягу ответил на обвинения Смотрича

Лидер оппозиции призвал возглавляемый им правый блок «прекратить дружественный огонь и привлечь всех правых, чтобы предотвратить сохранение правительства, которое ставит под угрозу будущее Израиля».

Лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху заявил, что «прощает» Бецалеля Смотрича за обвинения во лжи.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Издание отмечает, что сам Смотрич не извинился за свои комментарии, хотя сказал, что они обсудили запись и «никто не позволит сеять конфликт между нами».

«Я прощаю Смотрича за его клеветнические слова», — заявил Нетаниягу.

Он призвал возглавляемый им правый блок «прекратить дружественный огонь и привлечь всех правых, чтобы предотвратить сохранение правительства, которое ставит под угрозу будущее Израиля».

«Достаточно. Одного раза было достаточно», — отметил Нетаниягу.

Он также добавил, что если Смотрич и ультраправый союзник Итамар Бен-Гвир «получат на одно место больше или меньше, это не важно, потому что они все равно будут министрами в нашем правительстве».

«Но если «Ликуд» меньше Лапида на одно или два места, это может дать Лапиду правительство. Вот почему «Ликуд» должен побеждать крупно», — считает лидер оппозиции.

Как сообщал Курсор, на записи, обнародованной Kan 11 News, слышно, как ультраправый лидер Бецалель Смотрич говорит, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу «отчаянно хотел» вступить в союз с исламистской партией РААМ после прошлогодних выборов, и что бывший премьер-министр «патологический лжец» за отрицание этого.

Смотрич, который возглавляет партию «Религиозный сионизм», также назвал Нетаниягу «проблемой».

Ранее Курсор писал, что Смотрич опасается, что Нетаниягу может сформировать правительство с Ганцем. Бецалель Смотрич опасается, что, если он не получит больше мест, чем Ганц, Нетаниягуу оставит Религиозную сионистскую партию в оппозиции.