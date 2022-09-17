В Еш Атид прокомментировали свою причастность к распаду Объединенного списка

В партии премьер-министра Яира Лапида отреагировали на обличительное заявление лидера «Балад» Сами Абу Шахаде.

Партия премьер-министра Яира Лапида «Еш Атид» отрицает свою роль в распаде «Объединенного списка».

Об этом говорится в заявлении политсилы, сообщает Times of Israel.

Отмечается, что заявление прозвучало после того, как глава партии «Балад» Сами Абу Шахаде обвинил премьер-министра Яира Лапида в организации раскола между его партией и двумя другими членами «Объединенного списка».

«Еш Атид» и премьер-министр Яир Лапид не были причастны к расколу «Объединенного списка», и мы понятия не имеем, кто распространяет подобную чушь и с какойц целью», — заявили в «Еш Атид».

Как известно, раскол «Объединенного списка» произошел в четверг — последний день регистрации для участия в выборах. Три партии-участницы «Объединенного списка» — «Хадаш», «Таал» и «Балад» — договорились снова объединиться накануне, но «Балад» отменил свое решение присоединиться к альянсу.

«Этот шаг застал политическую систему Израиля врасплох, и аналитики отмечают, что он, вероятно, укрепит праворелигиозный блок лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, если «Хадаш»-«Таал» или «Балад» не преодолеют минимальный порог. Некоторые наблюдатели утверждали, что это может пойти на пользу Лапиду, поскольку «Хадаш»-«Таал» может порекомендовать ему сформировать правительство после голосования 1 ноября, в то время как … «Балад» баллотируется в одиночку», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, накануне глава арабской националистической партии «Балад» обвинил премьер-министра Яира Лапида в организации раскола между его партией и двумя другими членами «Объединенного списка», поскольку этот шаг якобы угрожал перевернуть политический статус-кво в преддверии предстоящих выборов.

Обвинение со стороны председателя партии «Балад» Сами Абу Шахаде прозвучало, когда аналитики пытались выяснить, будет ли этот шаг более выгодным для лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу или Лапида.

Также мы сообщали о том, что в «Еш Атид» после случившегося рассматривают возможность сотрудничества с «Объединенным списком».