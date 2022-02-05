Арнольд Шварценеггер сыграл Зевса в рекламе BMW

Компания BMW опубликовала в своем YouTube-канале часть рекламного ролика, главную роль в котором исполнил Арнольд Шварценеггер.

Автомобильная компания BMW выпустила рекламный ролик, в котором снялся в главной роли голливудский актер Арнольд Шварценеггер. полная версия рекламы будет показана во время финала Super Bowl.

Учитывая, что Шварценеггер исполнил роль бога грома и молний Зевса, можно догадываться, что во время рекламы на финальном матче компания BMW представит новый электрокар.

В рекламе бариста делает попытки произнести имя покупателя, который заказал кофе, однако не сумев произнести имя, женщина поднимает глаза на посетителя, а им оказался Арнольд Шварценеггер в образе Зевса.

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