В BMW представили разработку необычного руля

BMW хочет показать, что компания, как и конкуренты, может удивлять своих фанатов.

Принимая во внимание новые тенденции и разработки на автомобильном рынке, BMW решила создать нечто необычное для интерьера. Новинка — руль, который больше не похож на руль. Был подан патент, и эта разработка может быть использована в новых моделях.

BMW объяснила, как будет работать «руль будущего». Им можно управлять одной рукой https://t.co/1RHpgWjcjE pic.twitter.com/1ebKugT9Pm — Мотор (@MotorRu) January 10, 2022

Поскольку автономное управление в автомобиле не является новинкой, производитель хочет создать и другие системы. Идея компании — новая форма рулевого колеса, в форме руля. Им можно будет пользоваться одной рукой.

На каждой стороне перекладины будет L-образная ручка, которую можно поворачивать независимо от положения основной перекладины. Производитель утверждает, что такой дизайн был создан для того, чтобы сделать устройство более компактным. Таким образом, водитель может быть отстранен от перемещения телефонов и газет.

Курсор ранее писал, что Tesla вновь отзывает сотни тысяч автомобилей. Государственное управление по регулированию рынка Китая объявило, что компания Tesla отзовет около 200 тысяч электромобилей с китайского рынка.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.

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